Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását. A bank hangsúlyozza, hogy a leállás hátterében egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája állt, nem érte támadás az MBH Bank rendszereit.
MBH Bank NyrtRendszerhibaelhárítás

Az MBH Bank szakértői délután fokozatosan kapcsolták vissza a lakossági netbanki rendszereket, és folyamatban van a vállalati netbank visszakapcsolása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása is a teljes ügyfélkör számára – tájékoztatta a pénzintézet az Origót. 

Az MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció) – Fotó: MTI/Vajda János
Az MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)
Fotó: MTI/Vajda János

Az MBH Bank folyamatosan tájékoztatta az MNB-t

A ma beérkezett forint utalásokat a bank a nap végéig jóváírja az ügyfelek számláin, az ügyfelek által előzetesen indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesíti, és a bank ezúton is biztosítja az ügyfeleket arról, hogy a banknál elhelyezett pénzük és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak. Az MBH Bank a vonatkozó előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot a hibaelhárítás lépéseiről.

Az MBH Bank köszöni az ügyfelek türelmét, a szerdai napon a fiókok hosszabbított nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogy az ügyfelek kérdéseit és kéréseit kezeljék.

Az MBH Bank kedd reggel jelentette be, hogy elektronikus csatornái átmenetileg nem működnek, és a bankfióki ügyintézés is szünetel. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) néhány órával később közölte, hogy folyamatosan egyeztet az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében. 

 

