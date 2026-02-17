Medvét láttak Mogyoródon – nem árt az óvatosság!

Döbbenet! Budapesttől mindössze 20 kilométerre, Mogyoródon feltűnt egy medve. A település önkormányzata Facebookon közzétett közleményben hívta fel lakóinak figyelmét a veszélyre.

Medve tűnt fel Mogyoród külterületén

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Kukukkhegyen tűnt fel a medve

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentés érkezett medve észleléséről településünk külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen.

Kérjük Önöket, hogy

kerüljék az erdős, bokros területeket,

gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba,

a hulladékot zárt edényben tárolják,

házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen

Amennyiben látják az állatot, ne közelítsék meg, értesítsék a 112-es segélyhívót! Az illetékes hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik – írják.

