Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

medve

Medvét láttak Mogyoródon – nem árt az óvatosság!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata közleményt tett közzé. Ebből kiderül, hogy a Pest vármegyei település külterületén egy medve kóborol.
Döbbenet! Budapesttől mindössze 20 kilométerre, Mogyoródon feltűnt egy medve. A település önkormányzata Facebookon közzétett közleményben hívta fel lakóinak figyelmét a veszélyre.

medve
Medve tűnt fel Mogyoród külterületén
Fotó: Unsplash (illusztráció)

Kukukkhegyen tűnt fel a medve

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentés érkezett medve észleléséről településünk külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen.

Kérjük Önöket, hogy

  • kerüljék az erdős, bokros területeket,
  • gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba,
  • a hulladékot zárt edényben tárolják,
  • házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen

Amennyiben látják az állatot, ne közelítsék meg, értesítsék a 112-es segélyhívót! Az illetékes hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik – írják.

