Újabb településeken rettegnek a medve miatt – megindultak a vadászok

Egy vadásztársaság értesülései szerint a "mogyoródi" medvét nemrég Veresegyház és Csomád között látták. Amíg nem sikerül befogni, arra kérik a környéken élőket és kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel közlekedjenek a területen.

A medve nem játék! Ne közelítsék meg az állatot, észlelés esetén azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot

Fotó: Angyalosi Beata / A kép illusztráció medveles.hu

Fotó is készült, ahogy bandukol a medve

Ahogy kedden az Origo beszámolt róla Mogyoród önkormányzata medveészlelésről tájékoztatta lakosai. Mint írták a vadállat a Kukukkhegy fölötti erdős részen kóborol, ezért mindenkit óvatosságra intettek. Közben az állat mozgásáról bizonyíték is előkerült. Szerdán pedig a Csömör aktuális nevű Facebook-oldal is megosztott egy bejegyzést a medvéről:

A vadásztársaságtól ma reggel kapott értesüléseink szerint a medvét ma Veresegyház és Csomád között látták, a társaság fotókat is készített a bandukoló mackóról. Ettől függetlenül, amíg nem sikerül őt befogni, óvatosan sétáljatok, túrázzatok a környéken!

Járókelők is lencsevégre kapták a medvét

Az Erdőkertesieknek Erdőkertesről nevű zárt Facebook-csoportban megosztottak egy feltételezhetően telefonnal készült képet a cammogó állatról. A bejegyzésben azt írták: "Kisrét utcában kódorog, a GE gyártelep mellett." Illetve a Kerepes, ahogy Mi szeretjük! Facebook-oldalra is felkerült egy kép a "mogyoródi" medvéről, bár ennek valóságtartalmáról nem tudtunk meggyőződni.

Egy kerepesi természetjáró is megosztott egy képet a "mogyoródi" medvéről – Fotó: Facebook

Medvét láttak Mogyoródon – nem árt az óvatosság!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata közleményt tett közzé. Ebből kiderül, hogy a Pest vármegyei település külterületén egy medve kóborol.

