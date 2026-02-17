Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Megyeri Csilla

Megszületett Megyeri Csilla gyermeke! Szokatlan nevet választott az édesanya

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Örömhírt osztott meg követőivel a népszerű híresség. Megyeri Csilla bejelentette, hogy megszületett gyereke. A műsorvezetőnő Instagram-oldalán számolt be arról, hogy anya lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megyeri Csillaszületésszülésgyerek

Megyeri Csilla egy rövid bejegyzésben tudatta a világgal, hogy megszületett a baba. A híresség posztja alapján a szülés dátuma 2026. február 12.

MegyeriCsilla, Megyeri Csilla, 20250529 Budapest Smart Sport Expo sajtótájékoztatója. fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Megyeri Csilla
Megyeri Csilla Fotó: MW Bulvár

Megszületett Megyeri Csilla gyereke

A műsorvezetőnő közösségi oldalán osztotta meg a boldog hírt követőivel. Bejegyzésében személyes hangvételű sorokkal számolt be arról, hogy új fejezet kezdődött az életében.

Szeretnénk most már veletek is megosztani a boldogságunkat. A természet és mi hárman szépen összedolgoztunk, ugyanis néhány nappal ezelőtt megérkezett hozzánk a mi kis csodánk: Sarciá Alessia Adriana

 – írta a posztban, ami egyértelmű bizonyíték, hogy a gyermek lány és a neve: Sarciá Alessia Adriana.

A bejelentésből kiderült, hogy a baba 2026. február 12-én jött világra. Megyeri Csilla ezzel hivatalosan is anya lett, és követői azonnal elárasztották gratulációkkal a friss szülőket.

A híresség számára különösen meghatározó pillanat ez, hiszen megszületett gyereke, és új szerepben, édesanyaként folytatja életét.

Megyeri Csilla őszintén beszélt az anyaságról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!