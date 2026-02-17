Hírlevél
Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Megszökött egy rab, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Menczer Tamás keményen üzent Ukrajna ügyében

A kormánypárti politikus közösségi oldalán az ukrajnai háborúról és az Európai Unió bővítéséről beszélt. Menczer Tamás szerint a sajtóban megjelent „Zelenszkij-terv” Ukrajna 2027-es uniós felvételét irányozza elő, és ennek érdekében Magyarország vétójogának megvonása is napirendre kerülne.
Menczer Tamás úgy véli, az európai vitákban határozott fellépésre van szükség.

Menczer Tamás
Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében a vétójog kérdését is érintette
Fotó: Fidesz Sajtó

Amit látunk a sajtóban, ez a Zelenszkij-terv, ami megjelent, aminek a lényege az, hogy már jövőre, '27-ben behozni Ukrajnát az Európai Unióba, akkor is, hogyha háború van és akkor is, hogyha a szükséges reformintézkedéseket nem hajtotta végre, jövőre behozni őket. Ehhez az kell, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerjen, tehát a Tiszát győzelembe segíteni, és ha ez véletlenül nem sikerülne, akkor a magyaroktól a vétót elvenné. Természetesen mindaz, amit fölsoroltam, minden európai szabállyal és értékkel tökéletesen ellentétes, és ezért egy, meg kell nyernünk a választást, kettő, meg kell vívnunk az európai küzdelmeket, és három, ezeket meg is kell nyernünk. És erre egyedül Orbán Viktor képes. Viszont ő képes.

- fogalmazott videójában a politikus.

 

