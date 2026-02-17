Menczer Tamás keményen üzent Ukrajna ügyében

Amit látunk a sajtóban, ez a Zelenszkij-terv, ami megjelent, aminek a lényege az, hogy már jövőre, '27-ben behozni Ukrajnát az Európai Unióba, akkor is, hogyha háború van és akkor is, hogyha a szükséges reformintézkedéseket nem hajtotta végre, jövőre behozni őket. Ehhez az kell, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerjen, tehát a Tiszát győzelembe segíteni, és ha ez véletlenül nem sikerülne, akkor a magyaroktól a vétót elvenné. Természetesen mindaz, amit fölsoroltam, minden európai szabállyal és értékkel tökéletesen ellentétes, és ezért egy, meg kell nyernünk a választást, kettő, meg kell vívnunk az európai küzdelmeket, és három, ezeket meg is kell nyernünk. És erre egyedül Orbán Viktor képes. Viszont ő képes.