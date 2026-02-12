Új mentőautóval támogatta a mentőszolgálatot a Pro Filii Alapítvány

A jármű 750 kilogramm teherbírású hátsó emelőszerkezettel rendelkezik, amely jelentősen megkönnyíti az ellátásban részt vevő szakemberek munkáját, miközben gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a betegszállítást. A padló alatti oldallift lehetővé teszi, hogy a hordozószékben ülő betegek rövid idő alatt, kényelmesen kerüljenek a betegtérbe. A mentőautó mobil intenzív egységként is funkcionál, így nemcsak sürgősségi ellátásra, hanem az állapotstabilizálásra is alkalmas - írja a profilii.

124 millió forint értékű mentőautóval gazdagodott a mentőszolgálat. Fotó: Pro Filii Alapítvány

Új, speciális mentőautót kapott a mentőszolgálat

Az egyedi kialakítású jármű hiánypótló a hazai mentésben: eddig az extrém súlyú és testméretű betegek szállítása sok esetben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközeinek bevonásával történt. Dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke az átadáson hangsúlyozta az alapítvány hosszú távú elkötelezettségét az Országos Mentőszolgálat támogatása mellett.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Pro Filii Alapítvány elsőként járulhatott hozzá egy ilyen speciális mentőautó szolgálatba állításához, amely Magyarországon egyedülálló. A mostani támogatásunkkal olyan szükségletre reagáltunk, amely hosszú ideje megoldásra várt. Azonban ez a gépjármű nemcsak a betegek számára jelent nagyobb biztonságot, jelentősen megkönnyíti majd a mentősök mindennapjait is, akik folyamatosan időnyomás alatt, kiszámíthatatlan körülmények között, komoly fizikai és mentális terhelés alatt végzik a munkájukat. Hálásak vagyunk nekik és mindazoknak, akik együttműködtek abban, hogy ez a fejlesztés megvalósulhasson, hiszem, hogy ez a mentő sokak életét teszi majd könnyebbé, adott esetben pedig életeket ment majd

– mondta dr. Várkonyi Andrea. Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója kiemelte, hogy az új jármű a mindennapi mentési feladatok során is komoly segítséget jelent.

Az új esetkocsi beltere. Fotó: Pro Filii Alapítvány

A mentők Magyarországon évente 1,3 millió beteget látnak el, ugyanakkor az extrém súlyú, illetve testméretű betegek szállítása a világ minden mentőszolgálatánál, így nálunk is nagy kihívást jelent. Egyes esetekben a feladatot csak speciálisan erre a célra kialakított járművel lehet biztonságosan megoldani, ezért hasznos az alapítvány különleges felajánlása.

A Pro Filii Alapítvány évek óta stratégiai támogatója az Országos Mentőszolgálatnak. Korábban, 2022-ben egy MICU rohamkocsi, majd 2025 tavaszán egy mentőorvosi kocsi beszerzéséhez járult hozzá 10–10 millió forintos támogatással. Emellett a Peter Cerny Alapítvány koraszülöttmentési rendszerének működését is kizárólag a Pro Filii Alapítvány 70 millió forintos hozzájárulása tette lehetővé.