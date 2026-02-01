Luxuscikk lesz a méz? Súlyos okok állnak a háttérben

A méz piacán komoly feszültségek alakultak ki az elmúlt évben, elsősorban az akácvirágzás rövid időtartama és a kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt. A méztermelés visszaesése különösen az akácméz esetében volt érezhető, miközben a méhek pusztulása országos szinten is súlyos méreteket öltött - tájékoztat a Sonline.

A méz termelését súlyosan érintette a tavaszi lehűlés

Fotó: Unsplash

Miért drágult meg ennyire a méz Magyarországon?

A drágulás egyik fő oka az, hogy a megszokott években jellemző 12–15 ezer tonnás akácméz-termelésnek tavaly mindössze a töredéke valósult meg. Ez azonnali hatással volt az akácméz árára: a felvásárlási árak egyes esetekben közel 80 százalékkal emelkedtek. Bár a belföldi ellátás egyelőre biztosított a korábbi készletek miatt, az export jelentősen visszaesett, ami tovább növelte a piaci bizonytalanságot.

Hogyan hat a méhpusztulás a méz árára?

A méhállomány drasztikus csökkenése kulcsszerepet játszik az árrobbanásban. A szakmai becslések szerint Magyarországon a méhcsaládok akár fele is elpusztulhatott a kedvezőtlen téli időjárás és a tavaszi lehűlések miatt.

