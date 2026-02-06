Mindig péntek: Európa válaszúton: sebességek vagy körök

Január végén Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és a Hollandia vezetői egyeztetéseket kezdtek a kétsebességes Európa koncepciójának gyakorlati megvalósítása céljából, aminek legfőbb okaként a döntéshozatal felgyorsítását és hatékonyabbá tételét nevezték meg. Noha ezen föderalista vízió elkerülhetetlensége korábban is felmerült már, a tagállamok döntő többségének ellenállása miatt mindeddig sikerült megakadályozni a birodalmi ambíciók túlzott térnyerését. Kétségtelen, hogy az új nemzetközi rendben Európának is újjá kell szerveznie magát, ám aligha szolgálja a kontinens egészének érdekeit egy bezárkózó elitista projekt, amelynek egyetlen célja saját hatalmának fenntartása. A tévút abban is megmutatkozik, hogy ugyanazon elit akar megmentőként tetszelegni, amely az elmúlt 15 év elhibázott politikai döntései által előidézte az egész közösség válságát. Az alá- fölérendeltségen alapuló vertikális integráció helyett egy koncentrikus körök mentén való újraépítkezésre lenne szükség, amelyben nemcsak a tagállamok választhatják meg az integrációs fokuk mértékét, de teret enged az Európa szomszédságában lévő országokkal való stratégiai együttműködések elmélyítésének is.

Európa válaszúton — a Mindig péntek podcast legújabb adása a kétsebességes és a körkörös Európa dilemmáját járja körül

Vagy a föderalista ambíciók feladása egyet jelentene annak nyílt beismerésével, hogy a brüsszeli hatalmi centrum erőfölényével visszaélve és a jogállamiság álcája mögé bújva politikailag motivált boszorkányüldözést folytatott a nemzeti szuverenista kormányokkal szemben? Sőt, automatikusan a jelenlegi brüsszeli elit bukásához vezetne? Milyen szerepet tölthet be Ukrajna az EU újjászervezésében?




