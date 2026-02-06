Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

podcast

Mindig péntek: Európa válaszúton: sebességek vagy körök

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcastsorozata legújabb adásának címe: Európa válaszúton: sebességek vagy körök. Az intézet vezető elemzője, Halkó Petra és az intézet kutatója, Biró András a kétsebességes és a körkörös Európa koncepcióját vitatják meg az Európai Unió jövőjének kontextusában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
podcastMindig péntekeurópa

Január végén Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és a Hollandia vezetői egyeztetéseket kezdtek a kétsebességes Európa koncepciójának gyakorlati megvalósítása céljából, aminek legfőbb okaként a döntéshozatal felgyorsítását és hatékonyabbá tételét nevezték meg. Noha ezen föderalista vízió elkerülhetetlensége korábban is felmerült már, a tagállamok döntő többségének ellenállása miatt mindeddig sikerült megakadályozni a birodalmi ambíciók túlzott térnyerését. Kétségtelen, hogy az új nemzetközi rendben Európának is újjá kell szerveznie magát, ám aligha szolgálja a kontinens egészének érdekeit egy bezárkózó elitista projekt, amelynek egyetlen célja saját hatalmának fenntartása. A tévút abban is megmutatkozik, hogy ugyanazon elit akar megmentőként tetszelegni, amely az elmúlt 15 év elhibázott politikai döntései által előidézte az egész közösség válságát. Az alá- fölérendeltségen alapuló vertikális integráció helyett egy koncentrikus körök mentén való újraépítkezésre lenne szükség, amelyben nemcsak a tagállamok választhatják meg az integrációs fokuk mértékét, de teret enged az Európa szomszédságában lévő országokkal való stratégiai együttműködések elmélyítésének is.

Európa válaszúton — a Mindig péntek podcast legújabb adása a kétsebességes és a körkörös Európa dilemmáját járja körül 

Vagy a föderalista ambíciók feladása egyet jelentene annak nyílt beismerésével, hogy a brüsszeli hatalmi centrum erőfölényével visszaélve és a jogállamiság álcája mögé bújva politikailag motivált boszorkányüldözést folytatott a nemzeti szuverenista kormányokkal szemben? Sőt, automatikusan a jelenlegi brüsszeli elit bukásához vezetne? Milyen szerepet tölthet be Ukrajna az EU újjászervezésében? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ Halkó Petra és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!