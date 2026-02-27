Mindig péntek: Külföldi beavatkozás a magyar választásokba

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcastsorozata legújabb adásának címe: Külföldi beavatkozás a magyar választásokba. Az intézet vezető elemzője, Halkó Petra és az intézet kutatója, Biró András azt vitatják meg, miként jelenik meg az Európai Unió és Ukrajna összehangolt nyomásgyakorlása és beavatkozása a magyar országgyűlési választások kapcsán.
Noha a brüsszeli hatalmi centrum a korábbi magyar országgyűlési választások során is nyomásgyakorlási eszközök sokaságát vetette be, hogy egy mintakövető, külföldi érdekeket kiszolgáló politikai erőt segítsen hatalomra, mostanra a brüsszeli elit már nem is tagadja, hogy a regnáló kormány megbuktatása a célja – hangzik el a Mindig péntek legújabb podcastjében.

Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság a helyreállítási alap visszatartásával és a kohéziós források felfüggesztésével évek óta nyíltan zsarolja Magyarországot, ám mindeddig ez a „kiéheztetés politikája” sem ért célt. Miközben Ukrajna az EU-val kötött Társulási Megállapodásból fakadó szerződéses kötelezettségeit nyíltan megszegi, és veszélyezteti a magyar ellátásbiztonságot a Barátság kőolajvezetéken való szállítás leállításával, az EU ismételten nem egy tagállam érdekvédelmében lép fel, hanem nyíltan az unión kívüli zsaroló ország mellé áll. Az összehangolt brüsszeli–ukrán koordináció azonban nem a véletlen műve: mindkét fél számára létfontosságú érdek, hogy az áprilisi országgyűlési választáson a Tisza Párt kerüljön hatalomra. Brüsszel egy olyan direktívákat maradéktalanul végrehajtó bábkormányt látna szívesen Budapesten, amely nem gördít akadályt a központosító politikai törekvések elé, míg Kijev számára egy olyan magyar kabinet volna kedvező, amely – szintén a brüsszeli elvárásokkal összhangban – következetesen támogatja az ukrán érdekeket.

Mindez felveti a kérdést, hogy a Bizottság a szerződések semleges őréből hogyan vált nyílt politikai szereplővé? Van-e jövője Európának Ukrajnával együtt? Miért értelmezhető a magyar választás tétje egy szélesebb geopolitikai erőtér részeként? Milyen tények alapján jelenthető ki, hogy a Tisza Párt egy külső erőnek a kihelyezett végrehajtói csoportja? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ Halkó Petra és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.

