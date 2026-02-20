Mindig péntek: Magyar Péter a németek embere

Egy réges-régi történeti mintázat azt mutatja, hogy amikor Németország – nevezzék éppen bárhogyan: Német-római Császárság, vagy csak simán Német Császárság, Nagynémet Birodalom vagy a mostani Német Szövetségi Köztársaság – elég erőt érez magában ahhoz, hogy hegemóniát gyakoroljon a kontinens fölött, akkor először a tőle délkeletre fekvő országokat akarja dominálni, aztán az egész kontinenst az uralma alá hajtja, végül az oroszok ellen indul. A történet vége viszont mindig ugyanaz! – derül ki a Mindig péntek legújabb podcastjéből.

A Mindig péntek legújabb podcastjéből kiderül, hogy Németország háborúba kívánja sodorni Európát, Magyar Péter pedig hazánkat is a frontra viszi, ha hatalomra kerül

Mindig péntek: Magyarországnak létérdeke, hogy kimaradjon a háborúból

Nem puszta történelmi áthallás, ha egy német kancellár országa háborús terveiről beszél, sőt egész Európát belevinné – amint tette azt Friedrich Merz a legutóbbi müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. A múlt században láttunk már ilyet, és azt is tudjuk, hogy Magyarországnak, sőt Közép-Európa egészének létérdeke az ebből való kimaradás. És még valami: Magyar Péter a németek embere. Tudjuk, hogy mivel szokott járni, ha olyanok jutnak hatalomra, akik csak azt a választ ismerik, hogy jawohl.

Mindig péntek: Európa válaszúton: sebességek vagy körök

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast-sorozata adásának címe: Európa válaszúton: sebességek vagy körök. Az intézet vezető elemzője, Halkó Petra és az intézet kutatója, Biró András a kétsebességes és a körkörös Európa koncepcióját vitatják meg az Európai Unió jövőjének kontextusában.

Mindig péntek: Közép-európai szövetség – korunk végvárai a benzinkutak

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast-sorozata adásának címe: Közép-európai szövetség – korunk végvárai a benzinkutak. Az intézet igazgatója, Békés Márton az örök geopolitikai összefüggések mai következményeit elemzi a Mindig péntek legújabb adásában.

