Rendkívüli

blikk

Kiara Lord 5 milliárdos cég reklámarca lesz

Úgy tűnik, Kiara Lord a jövőben sem marad képernyő nélkül. Miközben jelenleg A Nagy Ő című műsorban küzd Stohl András figyelméért, máris új szerepben tűnik fel. Ő veszi át Mobilfox Roli, azaz Szépréthy Roland helyét, aki korábban a Megasztár műsorvezetőjeként is ismertséget szerzett.
blikkKiara Lordszépréthy rolandmobilfoxmegasztár

Szépréthy Roland karrierje az elmúlt években látványosan ívelt felfelé. A nagyközönség egy része Ördög Nóra oldalán, a Megasztár műsorvezetőjeként ismerhette meg, ám igazán széles körű hírnevet a Mobilfox reklámvideói hoztak számára. A telefontokokat árusító cég tartalmai egy időben elárasztották a TikTokot: Roland volt az, aki az utcán szólította le a járókelőket, gyakran meglehetősen szókimondó, provokatív stílusban - írja a Blikk.

Mobilfox
Kiara Lord lesz a Mobilfox új reklámarca.
Fotó: MW Boulvár

Új reklámarc a Mobilfoxnál

Egy időben szinte lehetetlen volt úgy görgetni a közösségi médiában, hogy ne fusson bele az arcába, ám az együttműködés egyelőre tisztázatlan okokból hirtelen véget ért. A Mobilfox azóta is hatalmas siker: a vállalkozás mára 5 milliárdos nagyságrendűre nőtte ki magát.

Most, hogy új arcra volt szükségük, a cég egy rendkívül népszerű celebre csapott le. 

Kiara Lord neve az utóbbi időszakban szinte mindenhol felbukkan a magyar interneten, legújabb valóságshow-szereplésének köszönhetően pedig követőtábora is jelentősen megnőtt. Információk szerint Kiara valószínűleg más jellegű videókkal érkezik majd, mint elődje, ám egy dolog biztos: nála is a szórakoztatás lesz az első számú cél. Még akkor is, ha ehhez nem kell az utcán megszólítania minden szembejövőt. Az Origo korábban arról írt, hogy Kiara Lord nem tud leállni a Nagy Őben.

 

