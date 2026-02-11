Kiara Lord 5 milliárdos cég reklámarca lesz

Szépréthy Roland karrierje az elmúlt években látványosan ívelt felfelé. A nagyközönség egy része Ördög Nóra oldalán, a Megasztár műsorvezetőjeként ismerhette meg, ám igazán széles körű hírnevet a Mobilfox reklámvideói hoztak számára. A telefontokokat árusító cég tartalmai egy időben elárasztották a TikTokot: Roland volt az, aki az utcán szólította le a járókelőket, gyakran meglehetősen szókimondó, provokatív stílusban - írja a Blikk.

Kiara Lord lesz a Mobilfox új reklámarca.

Fotó: MW Boulvár

Új reklámarc a Mobilfoxnál

Egy időben szinte lehetetlen volt úgy görgetni a közösségi médiában, hogy ne fusson bele az arcába, ám az együttműködés egyelőre tisztázatlan okokból hirtelen véget ért. A Mobilfox azóta is hatalmas siker: a vállalkozás mára 5 milliárdos nagyságrendűre nőtte ki magát.

Most, hogy új arcra volt szükségük, a cég egy rendkívül népszerű celebre csapott le.

Kiara Lord neve az utóbbi időszakban szinte mindenhol felbukkan a magyar interneten, legújabb valóságshow-szereplésének köszönhetően pedig követőtábora is jelentősen megnőtt. Információk szerint Kiara valószínűleg más jellegű videókkal érkezik majd, mint elődje, ám egy dolog biztos: nála is a szórakoztatás lesz az első számú cél. Még akkor is, ha ehhez nem kell az utcán megszólítania minden szembejövőt. Az Origo korábban arról írt, hogy Kiara Lord nem tud leállni a Nagy Őben.