Sokan veszélyesnek tartják, most mégis hatalmas elismerést kapott

A rejtőzködő életmódot folytató molnárgörényt választotta 2026-ban az év emlősének a Vadonleső Program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével – tájékoztatta a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az MTI-t szerdán.

A molnárgörény lett 2026-ban az év emlőse (A képen egy mezei görény, más néven molnárgörény látható) Fotó: Készítette: Andrey Giljov - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73846159

A molnárgörény (Mustela eversmanii) nyílt élőhelyek – mezők, szántók – ragadozója. Hazánkban jelentős állománya Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád vármegyében található – olvasható a tájékoztatóban.

A molnárgörény rejtett életmódja és alacsony egyedszáma miatt csak ritkán kerül szem elé. Kerüli az erdőket és az emberi településeket. Föld alatti búvóhelye gyakran elhagyott hörcsög- és ürgejáratok. De időszakosan több kotorékot is váltogat, néha kazlakban is megpihen, kölyökneveléskor viszont hetekig egy búvóhelyhez ragaszkodik.

Főként éjszaka jár vadászni, nyújtott testének és rövid lábainak köszönhetően talajszinten előforduló kisebb testű állatokat zsákmányol, döntően rágcsálókat, leggyakrabban pockokat, hörcsögöket vagy ürgéket.

Talán „álarcos bandita” ábrázatának is köszönheti, hogy a népnyelv tévesen „tyúkól-fosztogató” címmel bélyegezte meg, pedig a molnárgörény az úgynevezett „hörcsögös helyeken” akár saját kotorékában is képes elkapni a hörcsögöket. „Molnár” nevét onnan kaphatta, hogy a malmok sok rágcsálót vonzottak, emiatt ott sűrűn előfordultak, míg más vélemények szerint bundája világos, „lisztes” színezetéről nevezhették el így.

Nyáron a molnárgörény szalmasárga bundájának külső koronaszőrei feketésbarnába hajlanak. A szemek körül, a váll- és a medence tájék, a lábak és a farok vége sötétbarna. Téli bundája ennél jóval tömöttebb, homokszínű pehelyszőrrel gazdagodik, és csak a koronaszőrök végei feketéllenek.

A tájékoztató szerint nagyon hasonlít közeli rokonához, a közönséges görényhez (Mustela putorius), amelytől megjelenésre a világosabb árnyalat különbözteti meg. Genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy azokon a területeken, ahol a két faj együttesen előfordul, kis valószínűséggel egymással kereszteződhetnek is.