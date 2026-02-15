Ne várj tavaszig! Ezzel a trükkel gyönyörű lesz a muskátlid

A muskátli teleltetés önmagában nem ördöngösség, ám sokan nem tudják, hogy a téli pihenő után a megfelelő időben végzett ébresztés kulcsfontosságú. Ha februárban megtesszük a szükséges lépéseket, egész nyáron bőséges virágzás lehet a jutalmunk – írja a zaol.hu.

A muskátli Magyarországin is népszerű

Fotó: Unsplash

Ezekre figyeljünk oda, ha egészséges muskátlit szeretnénk

A téli hónapok alatt a növények megnyúlhatnak, leveleik lehullhatnak vagy elszáradhatnak. Emiatt nem kell megijedni. Februárban bátran vissza lehet vágni a muskátlit: az elhalt, beteg részeket el kell távolítani, az egészséges szárakat pedig 2-3 levélpárig érdemes visszametszeni. Ettől bokrosabb, erőteljesebb hajtásokat nevel majd, ami a későbbi virágzás alapja.

Az átültetés szintén fontos lépés lehet, akár a metszéssel egy időben is elvégezhető. A növénynek friss, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű földre van szüksége.

Kapható kifejezetten muskátlik számára összeállított virágföld is. Arra azonban figyelni kell, hogy ne kerüljön túl nagy cserépbe, mert ilyenkor először a gyökérzet fejlesztésére fordítja az energiát, és később indulhat a virágzás. Ültetés után elegendő mérsékelten öntözni.

A teleltetett muskátli érzékeny lehet a hirtelen, erős napsütésre, ezért fokozatosan kell fényhez szoktatni. Ha világos helyen telelt, könnyebb a dolga, de sötétebb tárolás után érdemes először egy világosabb, még védett helyiségbe tenni. Amint elmúlik a fagyveszély, és engedi az időjárás, kikerülhet a szabadba is.

