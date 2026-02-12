Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

A Nagy Ő 2026-os évada a végéhez közeledik, a tét pedig egyre nagyobb Stohl András szívéért. A top 4-be jutott Kiss Kriszta az egyik legesélyesebb versenyző, aki nemcsak személyiségével, hanem kitartásával is felhívta magára a figyelmet a műsor nézőinek körében – írja a Blikk.

Alig lehet ráismerni régi fotóin A Nagy Ő versenzyőjére

Fotó: TV2

A 48 éves feleségjelölt remekül kijön Stohl Andrással, kapcsolatuk pedig egyre szorosabb, bár Kriszta korábban elárulta: egyelőre nem szeretne csókolózni a színésszel. A műsorban őszintén beszélt arról is, hogy két gyógyíthatatlan betegséggel él: hipofízis adenomával és cukorbetegséggel.

Az agyalapi mirigy jóindulatú daganataként ismert betegség miatt több kórházi kezelésen esett át, de pozitívan áll a történtekhez.

Kriszta 2019 óta fitneszversenyeken is indul, eredményei és kitartása elismerésre méltóak. A nézők közül sokan esélyesnek tartják arra, hogy meghódítsa Stohl Andrást, temperamentuma és életkora miatt is közel állhat hozzá. Nemrég olyan fotók kerültek elő róla, amelyek még szépészeti beavatkozásai előtt készültek. A képeken jól látható a változás: arca kisimultabb lett, mosolya és szemöldöke íve is megváltozott, összességében mintha éveket fiatalodott volna.

