Váratlan fordulat: egy új versenyző mindent megváltoztathat a Nagy Őben

A Nagy Ő villájában ismét izgalmas fordulat történt: a korábbi versenyzők meglepetésére egy új hölgy lépett be a villába. A lányok teljesen lefagytak, amikor meglátták az új versenyzőt, aki azonnal Gina és Kiara Lord figyelmének középpontjába került – írja a Blikk.
A Nagy Ő: új vetélytárs, új feszültség
A rózsaceremóniát követően Stohl András több hölgytől is búcsút vett, ám a következő napon egy titokzatos új jelentkező tűnt fel. Gina maradása mellett Zsanett, Ivy és Rita távozott, így a villában már csak kilencen versengenek a szerelemért.
Az új versenyző bemutatkozása után Gina és Kiara sem tudta visszatartani véleményét: a villában új szintre lépett a rivalizálás.
A feszültség azonnal érezhető volt, és már most mindenki kíváncsian figyeli, illeszkedik majd be az új versenyző a már kialakult dinamikába.
Meglepő vallomást tett a Nagy Ő: Stohl András elszólta magát?
Egy romantikus vacsora teljesen új irányba vitte Kiara Lord és Stohl András kapcsolatát. A Nagy Ő legutóbbi adásában egyetlen mondat mindent felülírt.
Elszabadultak az indulatok a Nagy Ő első randija után
Stohl András első randija minden várakozást felülmúlt. A Nagy Ő idén megmutatta, hogy a műsor nem a sablonos flörtökről szól – azonban nem mindenki örült ennek a villában.