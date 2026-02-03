Váratlan fordulat: egy új versenyző mindent megváltoztathat a Nagy Őben

A Nagy Ő villájában ismét izgalmas fordulat történt: a korábbi versenyzők meglepetésére egy új hölgy lépett be a villába. A lányok teljesen lefagytak, amikor meglátták az új versenyzőt, aki azonnal Gina és Kiara Lord figyelmének középpontjába került – írja a Blikk.

Új versenyző érkezése borzolja a kedélyeket A Nagy Őben

Fotó: TV2

A Nagy Ő: új vetélytárs, új feszültség

A rózsaceremóniát követően Stohl András több hölgytől is búcsút vett, ám a következő napon egy titokzatos új jelentkező tűnt fel. Gina maradása mellett Zsanett, Ivy és Rita távozott, így a villában már csak kilencen versengenek a szerelemért.

Az új versenyző bemutatkozása után Gina és Kiara sem tudta visszatartani véleményét: a villában új szintre lépett a rivalizálás.

A feszültség azonnal érezhető volt, és már most mindenki kíváncsian figyeli, illeszkedik majd be az új versenyző a már kialakult dinamikába.

Meglepő vallomást tett a Nagy Ő: Stohl András elszólta magát?

Egy romantikus vacsora teljesen új irányba vitte Kiara Lord és Stohl András kapcsolatát. A Nagy Ő legutóbbi adásában egyetlen mondat mindent felülírt.

Elszabadultak az indulatok a Nagy Ő első randija után

Stohl András első randija minden várakozást felülmúlt. A Nagy Ő idén megmutatta, hogy a műsor nem a sablonos flörtökről szól – azonban nem mindenki örült ennek a villában.