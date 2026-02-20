Meglepő hagyományok a nagyböjt idejéből: ezért volt tiltott a mosás és a kenyérsütés

A nagyböjt Jézus Krisztus negyvennapos böjtölésének és szenvedésének állít emléket. A szokás a VII. században alakult ki, majd II. Orbán pápa 1091-ben törvénybe is iktatta. Hosszú ideig a mindennapokat szigorú szabályok határozták meg: tilos volt a lakodalom, a bál, a hangos mulatság, és nemcsak a hús, hanem sokáig minden állati eredetű étel fogyasztása is.
A XX. század elejére a szabályok enyhültek, ma már a szigorú böjt elsősorban hamvazószerdára, a péntekekre és nagypéntekre korlátozódik.
Porból lettünk, porrá leszünk
A nagyböjt első napja, hamvazószerda, nevét a hamvazás szertartásáról kapta. A templomokban a pap az előző évi virágvasárnapon megszentelt barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben elhangzik az emlékeztető mondat:
Emlékezzél ember, hogy porból vétettél, és porrá leszel.
A néphit szerint a hamu nemcsak a mulandóság jelképe volt, hanem gyógyító erőt is tulajdonítottak neki.
Böjt idején is volt élet: játékok és közösségi szokások
Bár a zenés mulatságok tiltottak voltak, a nagyböjt nem jelentett teljes lemondást a közösségi életről. Egyes népi játékok és szokások tovább éltek:
- a karikázás, vagyis a leánykörtánc,
- a szinalázás, ahol énekre táncoltak a fiatalok,
- valamint a mancsozás, egy ügyességi labdajáték, amelyhez a legények saját kezűleg faragtak botot a lányoknak.
Ezek a hagyományok csendesebbek voltak, mégis megőrizték az összetartozás élményét.
A tél elűzése és a tavasz hívása
Virágvasárnaphoz kapcsolódott a kiszehajtás és a villőzés szokása. A kiszét – egy szalmabábút – végighordozták a falun, majd elégették vagy vízbe dobták, ezzel jelképesen elűzve a telet és a betegségeket. Ezután feldíszített fűzfaágakkal, az úgynevezett villőkkel járták végig a települést, hogy egészséget és termékenységet hozzanak a közösségnek.
„A harangok Rómába mennek”
Nagycsütörtöktől nagyszombatig elhallgattak a harangok. A hiedelem szerint ilyenkor „Rómába mentek”, helyettük kereplőkkel hívták misére a híveket. Gyermekek futották végig az utcákat kerepelve, különleges hangulatot adva a nagyhét napjainak.
Nagypéntek volt a legszigorúbb böjti nap: tilos volt dolgozni, mosni, sütni, sőt a hiedelem szerint az ekkor sütött kenyér kővé vált volna.
Holló mossa a fiát – különös nagypénteki hiedelem
A nagypéntek hajnalához kapcsolódott a napfelkelte előtti mosdás szokása, amelynek betegségelhárító és fiatalító erőt tulajdonítottak. A néphit egy különös legendával magyarázta: amikor Jézust el akarták fogni, a holló azt kiáltotta, „kár, kár”, ezért átok sújtotta. A madár azóta mossa a fiát, hogy újra fehér lehessen.
Miért érdekes ma is a nagyböjt?
A nagyböjt nem csupán vallási hagyomány, hanem kulturális és néprajzi kincs is. A tiltások, szokások és hiedelmek egy olyan világot idéznek meg, ahol az év ritmusa, a természet és az ember mindennapjai szorosan összefonódtak.
Bár ma már másként éljük meg ezt az időszakot, a nagyböjt üzenete – a lelassulás, az önvizsgálat és a megújulás – talán aktuálisabb, mint valaha.
Forrás: Anyanyelvápoló.hu
