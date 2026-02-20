Meglepő hagyományok a nagyböjt idejéből: ezért volt tiltott a mosás és a kenyérsütés

A nagyböjt Jézus Krisztus negyvennapos böjtölésének és szenvedésének állít emléket. A szokás a VII. században alakult ki, majd II. Orbán pápa 1091-ben törvénybe is iktatta. Hosszú ideig a mindennapokat szigorú szabályok határozták meg: tilos volt a lakodalom, a bál, a hangos mulatság, és nemcsak a hús, hanem sokáig minden állati eredetű étel fogyasztása is.

Nagyböjt: különös szokások, tiltások és hiedelmek a húsvét előtti időszakból

Fotó: Kamil Szumotalski / Unsplash

A XX. század elejére a szabályok enyhültek, ma már a szigorú böjt elsősorban hamvazószerdára, a péntekekre és nagypéntekre korlátozódik.

Porból lettünk, porrá leszünk

A nagyböjt első napja, hamvazószerda, nevét a hamvazás szertartásáról kapta. A templomokban a pap az előző évi virágvasárnapon megszentelt barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben elhangzik az emlékeztető mondat:

Emlékezzél ember, hogy porból vétettél, és porrá leszel.

A néphit szerint a hamu nemcsak a mulandóság jelképe volt, hanem gyógyító erőt is tulajdonítottak neki.

Fotó: Ahna Ziegler / Unsplash

Böjt idején is volt élet: játékok és közösségi szokások

Bár a zenés mulatságok tiltottak voltak, a nagyböjt nem jelentett teljes lemondást a közösségi életről. Egyes népi játékok és szokások tovább éltek:

a karikázás , vagyis a leánykörtánc,

a szinalázás , ahol énekre táncoltak a fiatalok,

valamint a mancsozás, egy ügyességi labdajáték, amelyhez a legények saját kezűleg faragtak botot a lányoknak.

Ezek a hagyományok csendesebbek voltak, mégis megőrizték az összetartozás élményét.

Bár ma már másként éljük meg ezt az időszakot, a nagyböjt üzenete – a lelassulás, az önvizsgálat és a megújulás – talán aktuálisabb, mint valaha.

Fotó: Carlin Trezil / Unsplash

A tél elűzése és a tavasz hívása

Virágvasárnaphoz kapcsolódott a kiszehajtás és a villőzés szokása. A kiszét – egy szalmabábút – végighordozták a falun, majd elégették vagy vízbe dobták, ezzel jelképesen elűzve a telet és a betegségeket. Ezután feldíszített fűzfaágakkal, az úgynevezett villőkkel járták végig a települést, hogy egészséget és termékenységet hozzanak a közösségnek.

„A harangok Rómába mennek”

Nagycsütörtöktől nagyszombatig elhallgattak a harangok. A hiedelem szerint ilyenkor „Rómába mentek”, helyettük kereplőkkel hívták misére a híveket. Gyermekek futották végig az utcákat kerepelve, különleges hangulatot adva a nagyhét napjainak.