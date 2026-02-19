Kiadták a riasztást: akár 20 centis hó jöhet

A police.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a reggeli óráktól Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegye területén van érvényben a narancs riasztás.

Narancs riasztás: havas útszakaszok nehezíthetik az autósok életét

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Narancs riasztás: veszélyes útviszonyok alakulhatnak ki

Az intenzív havazás következtében több helyen hóátfúvások, csúszós útszakaszok és romló látási viszonyok alakulhatnak ki. Az Országos Rendőr-főkapitányság az előrejelzésre tekintettel közlekedési tanácsokat is megfogalmazott.

A hatóság arra kéri az autósokat, hogy járműveiket megfelelő műszaki állapotban, téli gumiabronccsal használják, vezessenek az út- és látási viszonyoknak megfelelően, tartsanak nagyobb követési távolságot, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.

A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra intenek, és azt kérik, hogy útnak indulás előtt ellenőrizzék az időjárási és forgalmi információkat.

Napokon belül drámai fordulat jöhet az időjárásban

Szinte egyik napról a másikra változik meg az égbolt képe. Az időjárás pénteken még havat és zord reggelt tartogat, hétfőre viszont már 14–15 fok közelébe melegedhet a levegő.

Figyelmeztetést adott ki az Operatív Törzs: durva hétvége várható

A hideg időjárás több hullámban érkezik vissza Magyarországra, jelentős csapadékkal. Havazásra, havas esőre és ónos esőre is számítani kell az előrejelzések szerint.