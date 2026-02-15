Évek óta suttogják: NASA-bunker rejtőzik a Balaton déli partján

A szóbeszéd szerint a Balaton déli partján, Balatonkiliti határában található a NASA-bunker bejárata Siófok közelében, egy erdős területen. A történet úgy szól, hogy a föld alatti komplexum akár 65 ezer fő befogadására is alkalmas, belső kialakítása pedig egy teljes várost idéz: mozi, étterem, kaszinó, uszoda és luxuslakosztályok is helyet kaptak benne. Az elképzelés szerint ez lenne a Balaton alatti titkos bunker, amely földrengésnek, bombatámadásnak és atomcsapásnak is ellenáll – írj a VEOL.

A legenda szerint ezen a környéken található a NASA-bunker titkos bejárata a Balaton alatt, amelyet állítólag fegyveresek őriznek Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A NASA-bunker túlélte a világvégét?

A történet 2012-ben robbant be, amikor a maja naptárhoz kötött világvége-jóslat miatt világszerte pánikhangulat alakult ki. A pletykák szerint a NASA-bunker Balaton alatt kifejezetten a 2012. december 21-ére jósolt apokalipszis túlélésére épült. Úgy tudni, tehetős befektetők még a világvége előtt kipróbálhatták a lent kialakított lakrészeket.

A legenda azért tűnt hihetőnek, mert a Balaton stratégiai szempontból kiemelt terület: könnyen megközelíthető Budapestről autópályán és vasúton, ráadásul Magyarország legnagyobb édesvíz-tartaléka is itt található. Egy világvége-biztos menedék Magyarországon logikusan víz közelében épülne — szól az érvelés.

Mi szól a NASA-bunker ellen?

A történet ott kezd repedezni, ahol a bizonyítékoknak kellene megjelenniük. Nincs hiteles dokumentum a NASA részvételéről, nem található visszakereshető Wikileaks-anyag, és a Balaton sekély vízmélysége, valamint üledékes altalaja komoly mérnöki kérdéseket vet fel egy ekkora föld alatti erőd esetében.

Bár Magyarországon valóban léteztek hidegháborús bunkerek és titkos védelmi létesítmények, a balatonkiliti bunker története minden jel szerint inkább egy jól felépített városi legenda. Urbexes körökben ma is dokumentáltak elhagyott objektumokat, de a NASA-bunker fegyveres őrséggel eddig csak szóbeszéd szintjén létezik.

