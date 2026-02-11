Nyakfájás ellen ezt tegye még ma – bevált praktikák a mindennapokra

A szakértők, köztük a Cleveland Clinic orvosai szerint a panaszokat leggyakrabban izom- és ínszalag-terhelés okozza. A hosszú ideig előrehajtott fej – például telefonozás vagy monitor előtti ülés közben – komoly terhet ró a nyaki gerincre. A nyakfájás ellen fontos tudni, hogy a háttérben állhat.

Nyakfájás ellen: apró változtatás, nagy különbség

A nyakfájás leggyakoribb okai:

rossz alvási pozíció vagy nem megfelelő párna,

porckorongkopás vagy csigolyaprobléma,

stressz okozta izomfeszülés,

ritkább esetben gyulladás vagy idegösszenyomódás.

Bevált praktikák a mindennapokra – ezt tegye, ha fáj a nyaka

Mit tehet nyakfájás ellen?

Sok esetben az életmódbeli korrekció már önmagában javulást hozhat.

Megfelelő alvási környezet

Az anatómiai vagy memóriahabos párna segíthet megőrizni a nyak természetes ívét, csökkentve a reggeli merevséget.

Helyes testtartás

A monitor legyen szemmagasságban, a váll maradjon laza, a hát egyenes. Óránként érdemes felállni és átmozgatni a nyakat.

Rendszeres mozgás és nyújtás

Egyszerű vállkörzések, finom nyújtógyakorlatok segítenek ellazítani a feszült izmokat.

Hidratálás

A megfelelő folyadékbevitel támogatja a porckorongok rugalmasságát és a szövetek regenerációját.

Stresszkezelés

A tartós feszültség befeszítheti a nyak és a váll izmait, így relaxációs technikák vagy könnyű mozgás is segíthet.

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha a fájdalom néhány hét alatt nem javul, vagy zsibbadással, gyengeséggel társul, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. A nyakfájás ellen akkor a leghatékonyabb a fellépés, ha időben történik.

Az eredeti cikk a Házipatika oldalán található.

