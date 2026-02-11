Nyakfájás ellen ezt tegye még ma – bevált praktikák a mindennapokra

A szakértők, köztük a Cleveland Clinic orvosai szerint a panaszokat leggyakrabban izom- és ínszalag-terhelés okozza. A hosszú ideig előrehajtott fej – például telefonozás vagy monitor előtti ülés közben – komoly terhet ró a nyaki gerincre. A nyakfájás ellen fontos tudni, hogy a háttérben állhat.
A nyakfájás leggyakoribb okai:
- rossz alvási pozíció vagy nem megfelelő párna,
- porckorongkopás vagy csigolyaprobléma,
- stressz okozta izomfeszülés,
- ritkább esetben gyulladás vagy idegösszenyomódás.
Mit tehet nyakfájás ellen?
Sok esetben az életmódbeli korrekció már önmagában javulást hozhat.
Megfelelő alvási környezet
Az anatómiai vagy memóriahabos párna segíthet megőrizni a nyak természetes ívét, csökkentve a reggeli merevséget.
Helyes testtartás
A monitor legyen szemmagasságban, a váll maradjon laza, a hát egyenes. Óránként érdemes felállni és átmozgatni a nyakat.
Rendszeres mozgás és nyújtás
Egyszerű vállkörzések, finom nyújtógyakorlatok segítenek ellazítani a feszült izmokat.
Hidratálás
A megfelelő folyadékbevitel támogatja a porckorongok rugalmasságát és a szövetek regenerációját.
Stresszkezelés
A tartós feszültség befeszítheti a nyak és a váll izmait, így relaxációs technikák vagy könnyű mozgás is segíthet.
Mikor forduljon orvoshoz?
Ha a fájdalom néhány hét alatt nem javul, vagy zsibbadással, gyengeséggel társul, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. A nyakfájás ellen akkor a leghatékonyabb a fellépés, ha időben történik.
Az eredeti cikk a Házipatika oldalán található.
