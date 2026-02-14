Természetes immunerősítő házilag - csak néhány hétig gyűjthető a csodaszer

A nyírfa csapolás – más néven viricselés – során a fa törzséből kinyerhető nedvet, azaz a viricset gyűjtik össze. Ez nem gyümölcslé, hanem a gyökerektől a lombkorona felé áramló, tápanyagokban gazdag folyadék - tájékoztat a KEMMA.

A nyírfa csapolás során enyhén édeskés nedv gyűjthető

Fotó: Unsplash

Hogyan kell helyesen nyírfavizet csapolni?

A nyírfa csapolás nem bonyolult, de körültekintést igényel. A fatörzs déli oldalán, néhány centiméter mély, 5–10 milliméter átmérőjű lyukat fúrnak, amelybe egy csövet vagy szívószálat illesztenek. A cső végét palackba vagy üvegbe vezetik, így gyűlik össze a nyírfavíz. Egy egészséges, nagyobb fa akár napi 2–3 liter nedvet is adhat, de a mennyiség változó. Fontos azonban, hogy a csapolás befejeztével a lyukat gondosan lezárják – például mohával vagy faékkel –, különben fertőzés érheti a növényt.

Mire jó a nyírfavíz, és milyen hatásai vannak?

A nyírfavízet hatásai miatt sokan természetes tavaszi kúraként fogyasztják. A népi hagyomány szerint támogatja a szervezet tisztulását, élénkíti az anyagcserét, és hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez. Ezen kívül emésztést segítő, enyhén vízhajtó tulajdonságot is tulajdonítanak neki, valamint gyakran emlegetik ízületi és reumás panaszok enyhítésére. Egyesek bőrproblémák esetén is alkalmazzák külsőleg vagy belsőleg.

