Ezzel a trükkel több százalékkal magasabb lehet a nyugdíj

A nyugdíj igénylése előtt érdemes mérlegelni a szabályozási környezetet, a nyugdíjemelés rendszerét és a 13. havi nyugdíj jogosultsági feltételeit. Nem mindegy, hogy valaki 2026-ban vagy 2027-ben kéri az ellátást, mert a számítás alapját jelentő valorizációs szorzók évente változnak, és ez hatással lehet az induló összegre. Az öregségi teljes nyugdíj feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése és legalább 20 év szolgálati idő, míg 15 év esetén résznyugdíj állapítható meg - tájékoztat a BAMA.

A nyugdíj halasztása akár 6 százalékos emelést jelenthet - Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Mikor érdemes igényelni a nyugdíjat 2026-ban?

Az 1961-ben születettek 2026-ban töltik be a 65. életévüket, így elérik a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben ebben az évben kérik az ellátást, a 2026-os szabályok szerint számítják ki az összeget, és 2027 januárjában már jogosultak lehetnek az első nyugdíjemelésre, valamint a 13. havi nyugdíj teljes összegére is.

Ha azonban valaki 2027-re halasztja a nyugdíj igénylését, az új számítási szabályok lépnek életbe. Ilyenkor az induló összeg eltérhet, viszont az első emelésre és a plusz juttatásra csak egy évvel később válik jogosulttá.

A döntést tehát mindig az aktuális szabályozás és az egyéni élethelyzet alapján érdemes meghozni.

Hogyan nőhet a nyugdíj halasztással?

Aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de tovább dolgozik anélkül, hogy azonnal kérné az ellátást, annak a későbbi összege emelkedhet. A jelenlegi szabályok szerint minden 30 napnyi további munkavégzés 0,5 százalékkal növeli a későbbi járandóságot. Egy teljes év halasztás így akár 6 százalékos pluszt is jelenthet. További lehetőség a nyugdíjrögzítés, amikor a jogosultság megszerzésekor kiszámítják az összeget, de nem folyósítják. Ha az érintett legalább egy évig tovább dolgozik, a tényleges nyugdíjba vonuláskor választhat a korábban rögzített – időközben emelésekkel növelt – összeg és az aktuális számítás között.

