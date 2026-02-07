Nyugdíj: sokakat érintő változás jön, de nem mindenki tud róla

A nyugdíj egyik speciális formáját, az özvegyi nyugdíjat érintő törvénymódosítás ugyan már hatályba lépett, de az új feltételeket csak a 2026. június 30. után bekövetkező haláleseteknél kell alkalmazni – írja a Teol cikke. Az ezt megelőző elhalálozások esetében továbbra is a korábbi szabályok maradnak érvényben.

A nyugdíj szabályai több ponton módosulnak az özvegyi nyugdíj esetében 2026-tól.

Fotó: Unsplash

Kinek jár majd az özvegyi nyugdíj 2026-tól?

Az özvegyi nyugdíj továbbra sem jár automatikusan, azt minden esetben kérelmezni kell. Az új szabályozás szerint 2026-tól a külön élő házastársak is az együtt élőkkel azonos feltételekkel válhatnak jogosulttá, amennyiben a házassági kötelék fennáll.

Az élettársi kapcsolatban élők esetében viszont szigorodás jön: özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha a jogszerző halálakor egyik fél sem áll fennálló házasságban harmadik személlyel.

Az elvált házastárs továbbra is csak kivételes esetben jogosult, például ha tartásdíjban részesült.

Mennyi az özvegyi nyugdíj, és mi változik az idősebb korban házasodóknál?

Az özvegyi nyugdíj összege változatlanul az elhunyt társ öregségi nyugdíjának 60 százaléka. Kedvezőbbé válik viszont a helyzet azok számára, akik idősebb korban kötöttek házasságot: ha a házasság nem érte el az öt évet, de azt megelőzően legalább tíz évig élettársi kapcsolatban éltek, a két időszak együtt már jogosultságot adhat.