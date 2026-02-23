Nyugdíjutalás rendje 2026-ban: mutatjuk, hogy mikor jön a pénz a bankszámlákra

Magyarországon, 2026. március 12-én, csütörtökön történik meg a kifizetés a Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára alapján. A nyugdíjutalás ebben a hónapban azért érkezik ezen a napon, mert a 12-e munkanapra esik, így nincs szükség előrehozott teljesítésre.

Nyugdíjutalás 2026 márciusában: ezen a napon érkezik a pénz a nyugdíjasoknak

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Nyugdíjutalás: ez a főszabály 2026-ban

A hatályos szabályozás szerint a nyugdíjakat minden hónapban a 12. napon utalják.

Amennyiben ez a dátum hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az összeg korábban érkezik. Kivételt jelent a december, amikor a karácsonyi időszak miatt a kifizetés jóval előrébb kerül – 2026-ban például december 2-án.

A nyugdíjak utalási rendje egész évben

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint 2026-ban több hónapban is előrehozott jóváírásra kerül sor, például áprilisban, júliusban és szeptemberben. A bankszámlára érkező ellátások pontos dátumai előre tervezhetők a hivatalos nyugdíjkifizetési naptár alapján.

Fotó: Maghsoud Moradi / Unsplash

Készpénz vagy bankszámla?

Bár egyre többen választják az átutalást, sok nyugdíjas továbbra is a postai kézbesítést részesíti előnyben.

A postai úton érkező ellátásokat a Magyar Posta Zrt. külön nyugdíjkifizetési naptár szerint kézbesíti, amelyet évente eljuttatnak az érintettekhez.

A szakmai szervezetek szerint sok idős ember tudatosan ragaszkodik a megszokott, készpénzes megoldáshoz, amely megkönnyíti számukra a havi kiadások tervezését.

Egyre több nyugdíjas választja az utalást, de sokan jobban tudnak tervezni a készpénzes kifizetéssel

Fotó: Emil Kalibradov / Unsplash

Nyugdíj utalások dátuma 2026-ban 2026-ban az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban: 2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök)

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Cikkünk a SONLINE tájékoztatása alapján készült.

