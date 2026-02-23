Hírlevél
nyugdíj

Nyugdíjutalás rendje 2026-ban: mutatjuk, hogy mikor jön a pénz a bankszámlákra

Hamarosan ismét számíthatnak az utalásra a nyugdíjasok, közzétették a hivatalos márciusi dátumot. A nyugdíjutalás időpontja 2026 márciusában nem változik, így a megszokott rend szerint érkezik az ellátás.
nyugdíjnyugdíjkifizetésnyugdíjutalás

Magyarországon, 2026. március 12-én, csütörtökön történik meg a kifizetés a Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára alapján. A nyugdíjutalás ebben a hónapban azért érkezik ezen a napon, mert a 12-e munkanapra esik, így nincs szükség előrehozott teljesítésre.

Nyugdíjutalás 2026 márciusában: ezen a napon érkezik a pénz a nyugdíjasoknak
Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Nyugdíjutalás: ez a főszabály 2026-ban

A hatályos szabályozás szerint a nyugdíjakat minden hónapban a 12. napon utalják. 

Amennyiben ez a dátum hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az összeg korábban érkezik. Kivételt jelent a december, amikor a karácsonyi időszak miatt a kifizetés jóval előrébb kerül – 2026-ban például december 2-án.

A nyugdíjak utalási rendje egész évben

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint 2026-ban több hónapban is előrehozott jóváírásra kerül sor, például áprilisban, júliusban és szeptemberben. A bankszámlára érkező ellátások pontos dátumai előre tervezhetők a hivatalos nyugdíjkifizetési naptár alapján.

Bár egyre többen választják az átutalást, sok nyugdíjas továbbra is a postai kézbesítést részesíti előnyben
Fotó: Maghsoud Moradi / Unsplash

Készpénz vagy bankszámla?

Bár egyre többen választják az átutalást, sok nyugdíjas továbbra is a postai kézbesítést részesíti előnyben. 

A postai úton érkező ellátásokat a Magyar Posta Zrt. külön nyugdíjkifizetési naptár szerint kézbesíti, amelyet évente eljuttatnak az érintettekhez. 

A szakmai szervezetek szerint sok idős ember tudatosan ragaszkodik a megszokott, készpénzes megoldáshoz, amely megkönnyíti számukra a havi kiadások tervezését.

Egyre több nyugdíjas választja az utalást, de sokan jobban tudnak tervezni a készpénzes kifizetéssel
Fotó: Emil Kalibradov / Unsplash

Nyugdíj utalások dátuma 2026-ban

2026-ban az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

  • 2026. január: január 12. (hétfő)
  • 2026. február: február 12. (csütörtök)
  • 2026. március: március 12. (csütörtök)
  • 2026. április: április 10. (péntek)
  • 2026. május: május 12. (kedd)
  • 2026. június: június 12. (péntek)
  • 2026. július: július 10. (péntek)
  • 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
  • 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
  • 2026. október: október 12. (hétfő)
  • 2026. november: november 12. (csütörtök)
  • 2026. december: december 2. (szerda)

Cikkünk a SONLINE tájékoztatása alapján készült.

