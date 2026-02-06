Hírlevél
önkiszolgáló kassza

Önkiszolgáló kassza: egy apró hiba, és máris többet fizethet

15 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az önkiszolgáló kasszák a modern bevásárlás egyik leggyorsabb megoldását kínálják, mégis könnyen előfordulhat, hogy a végösszeg magasabb lesz a vártnál. Az önkiszolgáló kassza használata ugyanis fokozott figyelmet igényel, hiszen egy apró hiba vagy kihagyás komoly pluszköltséget eredményezhet.
Magyarországon az önkiszolgáló kasszák már szinte minden nagyobb üzletben jelen vannak. Az önkiszolgáló kassza célja a gyorsaság és a sorban állás csökkentése, ám a tapasztalatok szerint a vásárlók figyelmetlensége miatt a fizetendő összeg nem ritkán magasabb, mint a hagyományos pénztáraknál. A kijelző folyamatos ellenőrzése és az árak tudatos figyelése ezért kulcsfontosságú – hívja fel a figyelmet a TEOL.

Önkiszolgáló kassza: ezekre figyeljen, hogy ne fizessen többet a végén
Fotó: SPAR Magyarország

Önkiszolgáló kassza: figyelem nélkül nincs spórolás

Bár a technológia egyre fejlettebb, az emberi tényező továbbra is meghatározó. 

Az egyik leggyakoribb probléma a dupla beolvasás, 

amely főként ott fordul elő, ahol a csomagolófelület nincs összekötve súlymérleggel. Ilyenkor a rendszer nem mindig jelzi azonnal, ha egy terméket véletlenül kétszer olvasunk le.

Egy szekszárdi édesanya tapasztalata jól mutatja a probléma hétköznapiságát: elmondása szerint előfordult már, hogy csak otthon vette észre, többet fizetett a kelleténél, mert a sima burgonya helyett édesburgonyát választott a menüben, illetve egy terméket kétszer csipogtatott le. Azóta minden egyes tételnél figyeli a kijelzőt.

A zöldségpult buktatói

A legtöbb hibalehetőséget a lédig termékek, vagyis a zöldségek és gyümölcsök jelentik. Sok üzletben több, egymásra nagyon hasonlító, de eltérő árú termék közül kell választani, ami könnyen félreütéshez vezethet. Egy rosszul kiválasztott fajta már önmagában jelentősen megdobhatja a végösszeget.

Önkiszolgáló kassza tippek
Fotó: SPAR Magyarország

Tippek a pontos méréshez:

  • Jegyezze meg az egységárat: ez segíthet a megfelelő termék kiválasztásában.
  • Ne találgasson: ha bizonytalan, kérjen segítséget az üzlet munkatársaitól.
  • Ellenőrizze a kijelzőt: mérés után mindig nézze meg, mi jelent meg a képernyőn.

Hűségkedvezmények: az önkiszolgáló kassza rejtett csapdája

Gyakori hiba, hogy a vásárlók megfeledkeznek a hűségkártyák és kuponok használatáról. Az önkiszolgáló kassza nem figyelmeztet automatikusan ezekre, így a kedvezmények csak akkor érvényesülnek, ha a fizetés előtt a vásárló maga beolvassa a kártyát vagy aktiválja az ajánlatot.

Tudatos vásárlás az automata előtt

Az önkiszolgáló kassza hatékony és kényelmes megoldás, különösen csúcsidőszakokban. A gyorsaság azonban csak akkor jelent valódi előnyt, ha párosul tudatossággal. A tételek ellenőrzése, az árak ismerete és a kedvezmények figyelése biztosítja, hogy az önkiszolgáló kassza használata ne a pénztárca rovására menjen.

