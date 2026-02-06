Önkiszolgáló kassza: egy apró hiba, és máris többet fizethet

Magyarországon az önkiszolgáló kasszák már szinte minden nagyobb üzletben jelen vannak. Az önkiszolgáló kassza célja a gyorsaság és a sorban állás csökkentése, ám a tapasztalatok szerint a vásárlók figyelmetlensége miatt a fizetendő összeg nem ritkán magasabb, mint a hagyományos pénztáraknál. A kijelző folyamatos ellenőrzése és az árak tudatos figyelése ezért kulcsfontosságú – hívja fel a figyelmet a TEOL.

Önkiszolgáló kassza: ezekre figyeljen, hogy ne fizessen többet a végén

Fotó: SPAR Magyarország

Önkiszolgáló kassza: figyelem nélkül nincs spórolás

Bár a technológia egyre fejlettebb, az emberi tényező továbbra is meghatározó.

Az egyik leggyakoribb probléma a dupla beolvasás,

amely főként ott fordul elő, ahol a csomagolófelület nincs összekötve súlymérleggel. Ilyenkor a rendszer nem mindig jelzi azonnal, ha egy terméket véletlenül kétszer olvasunk le.

Egy szekszárdi édesanya tapasztalata jól mutatja a probléma hétköznapiságát: elmondása szerint előfordult már, hogy csak otthon vette észre, többet fizetett a kelleténél, mert a sima burgonya helyett édesburgonyát választott a menüben, illetve egy terméket kétszer csipogtatott le. Azóta minden egyes tételnél figyeli a kijelzőt.

A zöldségpult buktatói

A legtöbb hibalehetőséget a lédig termékek, vagyis a zöldségek és gyümölcsök jelentik. Sok üzletben több, egymásra nagyon hasonlító, de eltérő árú termék közül kell választani, ami könnyen félreütéshez vezethet. Egy rosszul kiválasztott fajta már önmagában jelentősen megdobhatja a végösszeget.

Önkiszolgáló kassza tippek

Fotó: SPAR Magyarország

Tippek a pontos méréshez:

Jegyezze meg az egységárat: ez segíthet a megfelelő termék kiválasztásában.

Ne találgasson: ha bizonytalan, kérjen segítséget az üzlet munkatársaitól.

Ellenőrizze a kijelzőt: mérés után mindig nézze meg, mi jelent meg a képernyőn.

Hűségkedvezmények: az önkiszolgáló kassza rejtett csapdája

Gyakori hiba, hogy a vásárlók megfeledkeznek a hűségkártyák és kuponok használatáról. Az önkiszolgáló kassza nem figyelmeztet automatikusan ezekre, így a kedvezmények csak akkor érvényesülnek, ha a fizetés előtt a vásárló maga beolvassa a kártyát vagy aktiválja az ajánlatot.

Tudatos vásárlás az automata előtt

Az önkiszolgáló kassza hatékony és kényelmes megoldás, különösen csúcsidőszakokban. A gyorsaság azonban csak akkor jelent valódi előnyt, ha párosul tudatossággal. A tételek ellenőrzése, az árak ismerete és a kedvezmények figyelése biztosítja, hogy az önkiszolgáló kassza használata ne a pénztárca rovására menjen.