Önkiszolgáló kassza: egy apró hiba, és máris többet fizethet

Magyarországon az önkiszolgáló kasszák már szinte minden nagyobb üzletben jelen vannak. Az önkiszolgáló kassza célja a gyorsaság és a sorban állás csökkentése, ám a tapasztalatok szerint a vásárlók figyelmetlensége miatt a fizetendő összeg nem ritkán magasabb, mint a hagyományos pénztáraknál. A kijelző folyamatos ellenőrzése és az árak tudatos figyelése ezért kulcsfontosságú – hívja fel a figyelmet a TEOL.
Önkiszolgáló kassza: figyelem nélkül nincs spórolás
Bár a technológia egyre fejlettebb, az emberi tényező továbbra is meghatározó.
Az egyik leggyakoribb probléma a dupla beolvasás,
amely főként ott fordul elő, ahol a csomagolófelület nincs összekötve súlymérleggel. Ilyenkor a rendszer nem mindig jelzi azonnal, ha egy terméket véletlenül kétszer olvasunk le.
Egy szekszárdi édesanya tapasztalata jól mutatja a probléma hétköznapiságát: elmondása szerint előfordult már, hogy csak otthon vette észre, többet fizetett a kelleténél, mert a sima burgonya helyett édesburgonyát választott a menüben, illetve egy terméket kétszer csipogtatott le. Azóta minden egyes tételnél figyeli a kijelzőt.
A zöldségpult buktatói
A legtöbb hibalehetőséget a lédig termékek, vagyis a zöldségek és gyümölcsök jelentik. Sok üzletben több, egymásra nagyon hasonlító, de eltérő árú termék közül kell választani, ami könnyen félreütéshez vezethet. Egy rosszul kiválasztott fajta már önmagában jelentősen megdobhatja a végösszeget.
Tippek a pontos méréshez:
- Jegyezze meg az egységárat: ez segíthet a megfelelő termék kiválasztásában.
- Ne találgasson: ha bizonytalan, kérjen segítséget az üzlet munkatársaitól.
- Ellenőrizze a kijelzőt: mérés után mindig nézze meg, mi jelent meg a képernyőn.
Hűségkedvezmények: az önkiszolgáló kassza rejtett csapdája
Gyakori hiba, hogy a vásárlók megfeledkeznek a hűségkártyák és kuponok használatáról. Az önkiszolgáló kassza nem figyelmeztet automatikusan ezekre, így a kedvezmények csak akkor érvényesülnek, ha a fizetés előtt a vásárló maga beolvassa a kártyát vagy aktiválja az ajánlatot.
Tudatos vásárlás az automata előtt
Az önkiszolgáló kassza hatékony és kényelmes megoldás, különösen csúcsidőszakokban. A gyorsaság azonban csak akkor jelent valódi előnyt, ha párosul tudatossággal. A tételek ellenőrzése, az árak ismerete és a kedvezmények figyelése biztosítja, hogy az önkiszolgáló kassza használata ne a pénztárca rovására menjen.
További tartalmak:
Ez lett a legnépszerűbb csalási módszer az önkiszolgáló kasszáknál!
Az önkiszolgáló kassza gyorsabb vásárlást ígér, mégis sokan kritizálják, mert szerintük a pénztárosok helyett kell dolgozniuk. A csalások egyik legismertebb formája a „banántrükk”, amely egyre több boltban gondot okoz. A módszer lényege, hogy a drágább árut olcsó gyümölcsként ütik be, és ezzel több ezer forintot lopnak, amíg le nem buknak.
Ezt hozza a boltbezárás: kiárusítást jelentett be egy magyar üzletlánc
Kiárusítást jelentettek be az egyik magyarországi CCC üzlet, mivel a boltot bezárják. Az Origo arról kapott a helyszínen tájékoztatást, hogy a Budapesten, a Corvin Plázában található CCC valóban bezár február 15-én, ezért a készletet egy promóció keretében kiárusítják, ám az üzlet megújulást követően, várhatóan májusban újranyit.