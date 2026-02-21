Csendben lenyúlják a pénzét? Erre figyeljen az önkiszolgáló kasszánál!

Az önkiszolgáló kasszák célja a sorban állás csökkentése és a vásárlási folyamat egyszerűsítése. Az önkiszolgáló rendszer ugyanakkor csak akkor működik gördülékenyen, ha a vásárlók folyamatosan ellenőrzik a kijelzőn megjelenő adatokat.
Duplán beolvasott termékek az önkiszolgáló kasszánál
A leggyakoribb hibák közé tartozik, amikor egy termék kétszer kerül rögzítésre a kasszánál. Azokon a pénztáraknál, ahol a csomagolófelület nincs összekötve súlymérleggel, a rendszer nem jelez azonnal, ha egy árucikk duplán lett beolvasva. Ilyenkor a végösszeg észrevétlenül emelkedhet, és a vásárlók csak később szembesülnek a túlfizetéssel.
Hasonló problémát okozhat a zöldségek és gyümölcsök pontatlan azonosítása. Egy rosszul kiválasztott kód jelentős árkülönbséget eredményezhet a pénztárnál. Az ilyen hibák különösen akkor bosszantóak, ha csak a blokk átnézésekor derülnek ki.
Mikor előnyös az önkiszolgáló rendszer?
A tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszer valóban gyors és kényelmes megoldást kínál a modern bevásárlás során. Ugyanakkor csak akkor segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket, ha a vásárlók minden beolvasás után ellenőrzik a kijelzőn megjelenő összeget.
Mire figyeljünk az önkiszolgáló kasszánál
A blokk átnézése még a távozás előtt segíthet kiszűrni az esetleges hibákat – írja a BAMA, ahol további információkat találhat.
Egy apró hiba, és máris többet fizethet
Így verhetnek át az önkiszolgáló kasszák, nem árt vigyázni
