Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Veszély

Durva átverés terjed: önhöz is bármikor bekopogtathat, nagyon figyeljen

Magyar Nemzeti Múzeum

Az Operaház különleges ajándéka pótolja az ezeréves kincset

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Nemzeti Múzeum ideiglenes megoldással biztosítja a látogatók számára a koronázási palást megtekintésének élményét a felújítás ideje alatt. Az Operaház műhelyeiben készült különleges reprodukció június végéig látható, és egyszerre szolgál történeti emlékeztetőként és látványos bemutatóként.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Nemzeti MúzeumMagyar Állami Operaházajándék

A Magyar Nemzeti Múzeum ünnepélyes körülmények között pénteken megkapta a Magyar Állami Operaháztól a koronázási palást különleges reprodukcióját. A Múzeumban féltve őrzött palást január elején ideiglenes új helyett kapott az intézményben termének korszerűsítése miatt, és mivel a látogatók június végéig nem láthatják a műtárgyat, csak a terem elkészülte után, a Múzeum – kárpótlásként – az érdeklődők számára a reprodukciót tárja az érdeklődők elé.

Magyar Állami Operaház
A Operaház ajándéka ideiglenesen pótolja az eredeti koronázási palástot
Fotó: Magyar Állami Operaház

Az Operaház műhelyében készült el a bemutatott koronázási palást másolata

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke az átadási ünnepségen elmondta: „Addig, amíg a Magyar Nemzeti Múzeum felújítja a koronázási palást termét, be tudunk mutatni itt egy másolatot, ami a Magyar Állami Operaház műhelyében készült el az elmúlt hónapokban, gondos munkával."

Dr. Zsigmond Gábor az Operaház közreműködéséről beszélt az átadáson
Fotó: Magyar Állami Operaház

Dr. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója hozzátette: „Amikor arra gondoltunk az Operában, hogy elkészítjük a palástnak ezeket a demonstrációs példányait akkor több várost és több intézményt is szerettünk volna megajándékozni vele. Nyilván a legfontosabb a Nemzeti Múzeum.”

Magyar Állami Operaház
Dr. Ókovács Szilveszter a palást demonstrációs példányairól beszélt
Fotó: Magyar Állami Operaház

Szent István megkoronázása és az államalapítás 1025. évfordulója alkalmából a Magyar Állami Operaház megemlékezéseinek részeként a színház jelmezműhelyeiben készült el a koronázási palástot megjelenítő különleges reprodukció. A művészi gonddal létrehozott alkotás célja, hogy látványában megidézze, megalkotásakor hogyan nézhetett ki a koronázási jelvények egyetlen, I. István korából fennmaradt, csaknem ezeréves darabja.

A palást elkészítéséhez szükséges előkészületi munkák Weigand Lívia, az OPERA jelmezkészítési osztályvezető-helyettesének vezetésével kezdődtek meg, amihez a Magyar Nemzeti Múzeum részéről Kollár Csilla művészettörténész-főmuzeológus nyújtott segítséget. A műhely erőforrásait figyelembe véve az OPERA munkatársai úgy döntöttek, hogy a hímzett díszítőmotívumokat nyomtatással viszik fel az anyagra, amit aztán a jelmezfestő művészek festettek át az eredeti színekre. A palástot három részből állították össze, majd kibélelték, ehhez társult a kalaposműhelyben készített, gyöngyökkel dísztett gallér. Elkészítése csaknem 60 munkaórát vett igénybe. A palásthoz tartozó tárolót az OPERA szcenikai műhelyei készítették.

A reprodukció június végéig, a palást felújított termébe való visszahelyezéséig látható a Múzeum Rotundájában.

Megnyílt az Attila kiállítás Magyarországon

Megnyílt az Attila című nemzetközi tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Magyar Kultúra Napja nemcsak Budapesten, hanem országszerte kínál színes programokat az érdeklődőknek.

Nagy dolog kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeumban

Hamarosan megkezdődik a magyar koronázási palást termének felújítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. A munkálatok előkészítése már megkezdődött, hivatalosan 2026. január 5-én indul a palást kiállítótermének a korszerűsítése. A projekttel kapcsolatban péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a Magyar Nemzeti Múzeumban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!