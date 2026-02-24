Orbán Viktor: Az olajblokádot át kell törnünk - videó

A miniszterelnök rávilágított a különbségre az olcsó orosz és a méregdrága nyugati kőolaj piaci ára között, hangsúlyozva, hogy a hordónkénti 13 dolláros különbséget végül a magyar családoknak kellene megfizetniük. A kormányfő szerint Kijev nyílt zsarolással próbál beavatkozni a magyar belpolitikába, hogy a gazdasági nehézségek árán segítse hatalomra az ellenzéki Tisza Pártot, ám leszögezte: a kormánynak megvannak az eszközei a blokád megtörésére, és ezeket kész is használni a nemzeti érdekek védelmében.