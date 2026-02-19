Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Washingtoni felszólalás: Orbán Viktor beszéde a Béketanácson

Fontos

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések - mondta a miniszterelnök csütörtökön, a Béketanács első ülése után Washingtonban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor kijelentette: "egy országnak káoszt okozni vagy megkísérelni, hogy káoszt okozzanak az energiaellátás területén, az egy ellenséges lépés. Hogy minden erővel bele akarnak bennünket húzni olyan pénzügyi kötelezettségekbe a többi uniós országgal együtt, amelyet mi nem akarunk vállalni, az is egy ellenséges lépés. Az, hogy megpróbálják elérni, hogy az Európai Unió szankciókkal leválassza Magyarországról az olcsó orosz energiát, az Magyarországgal szemben ellenséges lépés".
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorválasztásUkrajna

Orbán Viktor kérdésre válaszolva úgy értékelt: az ukrán-magyar kapcsolatok ma azért élesek, mert az ukránok úgy gondolják, hogy mindenki, aki őket nem támogatja, az ellenségük. Ugyanakkor hangsúlyozta: amint vége a háborúnak, ez a dimenzió megszűnik és vissza lehet térni a normális, békebeli, diplomáciai, gazdasági és egyéb kapcsolatokhoz.

Mindennek, így az ukrán-magyar viszonynak is a béke a kulcsa, amíg azonban a háború fönnáll, addig nem lát esélyt a kapcsolatok rendezésére

– mondta, majd hozzátette: Ukrajna nyíltan beavatkozott a magyar választásokba és be is fog avatkozni a következő napokban is. A választás egyik tétjének ezért azt nevezte, hogy ukránbarát kormány lesz-e, viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket és a magyar fiatalokat a háborúba vagy sem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!