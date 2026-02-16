Orkán erejű széllel érkezett a hidegfront — 135 kilométer/órás lökést is mértek

Azt írták: vasárnap hidegfront halad át az ország felett, ami sokfelé viharos, erősen viharos, a Bakonyban és a Balaton térségében orkán erejű széllel zúdította a Kárpát-medencére a hideg, sarkvidéki levegőt.

Orkán erejű szél csapott le a Bakony keleti lábánál — Öskün 135,7 km/órás széllökést mértek a hidegfront idején Fotó:Illusztráció/Unplash

Felhők, enyhébb nappalok, mégis kemény éjszakai fagy az orkán erejű szél után

Hozzátették: a kevésbé szeles helyeken felhős maradt az ég, így ezeken a területeken magasabb volt a minimum- és a maximum-hőmérséklet is. Megjegyezték: annak ellenére, hogy egyes részeken felhős volt az éjszaka, így is mindenütt fagypont alá hűlt a levegő, miután a szél is veszített erejéből.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint a legerősebb, óránkénti 135,7 kilométeres széllökést vasárnap Ösküben mérték.

A hét utolsó napján a legmelegebbet Gyöngyösön regisztrálták, itt 7,2 Celsius-fok volt a legmelegebb órákban, míg Pécs Árpádtető meteorológiai állomáson mindössze 1,1 fokot mértek.

Hétfőre virradóra a leghidegebb Gerecse tetőn volt, itt mínusz 9,7 fok volt, a legenyhébb pedig Szentes Mucsihát állomáson, ahol mínusz 1,1 fokot regisztráltak.

Megint tél lesz? Az előrejelzés nem kecsegtet sok jóval

Ködös, csapadékos reggelre ébredhetünk, majd a hét közepén újabb fordulat érkezik. Az időjárás a következő napokban változékony arcát mutatja, köddel, vegyes csapadékkal és megerősödő széllel.