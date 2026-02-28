36 játékos lett milliomos az ötös lottón – Ön köztük van?

Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 5 (öt)
- 17 (tizenhét)
- 37 (harminchét)
- 51 (ötvenegy)
- 59 (ötvenkilenc)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1 775 895 forint;
- 3 találatos szelvény 3326 darab, nyereményük egyenként 21 055 forint;
- 2 találatos szelvény 93 344 darab, nyereményük egyenként 2835 forint.
Joker: 395690
