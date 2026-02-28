Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Olvasta?

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

ötös lottó

36 játékos lett milliomos az ötös lottón – Ön köztük van?

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ötös lottólottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Egy lottónyertes szokatlan döntést hozott: a főnyeremény kifizetését nem egy összegben, hanem részletfizetésben kérte. ötös lottó
Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait
Fotó: Unsplash

Nyerőszámok:

  • 5 (öt)
  • 17 (tizenhét)
  • 37 (harminchét)
  • 51 (ötvenegy)
  • 59 (ötvenkilenc)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1 775 895 forint;
  • 3 találatos szelvény 3326 darab, nyereményük egyenként 21 055 forint;
  • 2 találatos szelvény 93 344 darab, nyereményük egyenként 2835 forint.

Joker: 395690

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!