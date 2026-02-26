Ingyenes koncertekkel járja az országot az Ötöslottó

Márciustól 4 héten át ismét Szerencsekoncertekkel viszi a zenei élményt az ország számos pontjára a Szerencsejáték Zrt. ingyenes rendezvénysorozata. Ismert fellépők, hazai sztárok fognak ellátogatni közel 60 településre és adnak fergeteges koncertet. A Szerencsekoncertek támogatója ezúttal Magyarország legrégebbi és talán legismertebb lottójátéka az Ötöslottó.

Tavaszi turnéra indul az Ötöslottó

Kevés játék mondhatja el magáról, hogy egy ország történelméből nőtt legendává. Az Ötöslottó 1957-ben indult útjára, és már az első hetekben emlékezetes történetet írt: egy 66 éves, négygyermekes édesanya a saját és gyermekei életkorát játszotta meg, amivel életre szóló nyereményt nyert.

Ez a történet máig meghatározza a játék hangulatát. A családi dátumok megjátszása generációkon átívelő szokássá vált, és sokaknál a mai napig a közös remény és izgalom része.

Országjáró koncertturné márciustól

A Szerencsejáték Zrt. a tavaly őszi nagysikerű koncertsorozata után, idén négy hétig tartó zenei eseményekkel készül. A következő egy hónapban – március 12. és április 11. között - közel 60 településre látogat el. A látványos színpad közel 60 településre érkezik, a 19 megyeszékhelyen pedig kiemelt fellépők gondoskodnak a hangulatról.

A programban több generáció kedvencei is szerepelnek

Demjén Ferenc

Szikora Róbert és az R-Go

Charlie

NEOTON Família Sztárjai

Nótár Mary, Oláh Gergő, Kállay-Saunders András és más ismert előadók

Az eseményeken ismert televíziós és rádiós személyiségek is közreműködnek, tovább erősítve a fesztiválhangulatot.

Közösségi élmény az ország minden részén az Ötöslottótól

A turné útvonala a nyugat-dunántúli városoktól a keleti vármegyékig húzódik, érintve többek között Vas, Zala, Somogy, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Győr-Moson-Sopron vármegyét. A koncertek csütörtöktől vasárnapig zajlanak, alkalmanként legalább két ismert előadóval.

A szervezők célja, hogy olyan közös pillanatokat teremtsenek, amelyek összehozzák a családokat, barátokat és helyi közösségeket. A rendezvénysorozat az Ötöslottó megújult arculatával és színvilágával várja a látogatókat, így a zenei élmény mellett vizuálisan is ünnepli a közel hét évtizedes játékot.