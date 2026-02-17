Február 17-én ünnepeljük a palacsinta világnapját - íme a legfinomabb receptek

A történészek szerint a palacsinta elődjét már az ókori rómaiak is készítették. A vastagabb, inkább lepényre emlékeztető tésztát lisztből, vízből és sóból gyúrták, majd bronzpajzsokon sütötték ki. A rómaiak „placenta” néven emlegették a lepényt – írja a Mindmegette. A római változat nem feltétlenül volt édes: gyakran hússal vagy zöldségekkel töltötték meg. A Krisztus utáni I. században már ismerték az Alita Dolcia nevű édességet is, amely tejből, lisztből, tojásból készült, és mézzel ízesítették.

Az amerikai palacsinta vastagabb, sütőporral lazított tésztából készül, és gyakran juharsziruppal tálalják

Fotó: Unsplash

A palacsinta gyorsan meghódította Európát

A római légiók terjeszkedésével a palacsinta gyorsan eljutott a mai Németország, Franciaország és Anglia területére. A 15. században már több európai ország rendelkezett saját recepttel: búzalisztet vagy hajdinát használtak, a tésztát borral vagy sörrel ízesítették, és gyakran került bele fahéj, szerecsendió vagy szegfűszeg is.

Miért húshagyó kedden ünnepeljük a p alacsinta napot ?

A palacsinta világnapja a nagyböjt előtti utolsó napra, húshagyó keddre esik. A hagyomány szerint ilyenkor el kellett használni az otthon maradt tojást, tejet, cukrot és zsiradékot, mielőtt kezdetét vette a negyvennapos böjt. A palacsinta tökéletes megoldásnak bizonyult.

Számos országban ma is rendeznek palacsintasütő és -evő versenyeket. 1994-ben elkészítették a világ legnagyobb palacsintáját: 15 méter átmérőjű volt, súlya elérte a 3 tonnát - tájékoztat a Historic UK.

A magyar klasszikusok születése

A Hortobágyi húsos palacsinta valójában nem ősi alföldi recept: az 1958-as brüsszeli világkiállításra alkották meg, borjúpörkölttel töltve. Azóta a magyar vendéglők egyik alapfogása - számol be a Nosalty.

A Gundel-palacsinta története még különlegesebb. A diós, mazsolás, narancshéjas töltelékkel készült desszertet eredetileg Márai Sándor felesége, Matzner Ilona készítette egy színházi bankettre. A recept annyira megtetszett a Gundel Étterem tulajdonosának, hogy felvette az étlapra – később, az államosítás után kapta a ma ismert nevét.

Ahány ország, annyi recept

Az évszázadok során minden nemzet kialakította a saját palacsintareceptjét: az angolok világos sörrel lazítják a tésztát, a németek több tojást és élesztőt adnak hozzá, az oroszok kisebb, hajdinával és élesztővel készült korongokat sütnek, Kínában zsiradék nélkül készítik el, majd uborkával, újhagymával és pekingi kacsával töltik meg, míg Hollandiában a pannenkoek a 18. században még az esküvők hagyományos reggelijének számított.