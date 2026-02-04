Hírlevél
Pálmai Anna

13 évvel fiatalabb párjáról vallott a gyönyörű magyar színésznő

55 perce
Egy nemrég készült interjúban a színésznő és párja közösen beszéltek kapcsolatukról. Mint kiderült Pálmai Anna és Huszár Henrik olyan kapcsolatot élnek, amelyben a korkülönbség helyett az érettség, az önismeret és az öröm kerül előtérbe.
Pálmai Anna

Pálmai Anna és párja, Huszár Henrik az utóbbi időszak egyik legtöbbet emlegetett hazai szerelmespárosa lett, és nem véletlenül. Kapcsolatuk nem a megszokott sémákat követi: ösztönös, szenvedélyes, mégis tudatos, miközben látványosan működik a köztük lévő harmónia annak ellenére is, hogy a férfi 13 évvel fiatalabb a színésznőnél – tájékoztat a Glamour.

Pálmai Anna, PálmaiAnna,20220822 BudapestSzia, Életem! című film díszbemutatójafotó: Szabolcs László (SZL)Ripostképen: Pálmai Anna
Pálmai Anna és szerelme harmonikus párost alkotnak - Fotó: MW Bulvár

Pálmai Anna és Huszár Henrik szerelme új mintát mutat

A róluk készült interjúból világosan kirajzolódik, hogy kapcsolatuk alapja a szabadság, az egyenrangúság és a humor. Nem akarják birtokolni egymást, teret adnak a másik önállóságának, miközben folyamatos mozgásban vannak, utaznak, beszélgetnek, nevetnek, és tudatosan dolgoznak saját magukon is. Számukra a kapcsolat nem menekülés, hanem találkozás.

Pálmai Anna nyíltan beszél arról, hogy korábban ritkán élte meg a valódi szabadságot, Huszár Henrik feltétel nélküli szeretete azonban segített neki elengedni a bűntudatot és megfelelési kényszert. Henrik oldaláról pedig az derül ki, hogy ez a kapcsolat tanította meg számára: a monogámia nem korlát, hanem biztonság és öröm is lehet.

A korkülönbség kérdését mindketten természetesen kezelik. Számukra nem számok, hanem életszakaszok találkoztak: akkor találtak egymásra, amikor mindketten készen álltak egy érett, őszinte kapcsolatra. A nyugalom, a tisztelet és az egymás iránti rajongás erősebbnek bizonyul minden külső címkénél.

