13 évvel fiatalabb párjáról vallott a gyönyörű magyar színésznő

Pálmai Anna és párja, Huszár Henrik az utóbbi időszak egyik legtöbbet emlegetett hazai szerelmespárosa lett, és nem véletlenül. Kapcsolatuk nem a megszokott sémákat követi: ösztönös, szenvedélyes, mégis tudatos, miközben látványosan működik a köztük lévő harmónia annak ellenére is, hogy a férfi 13 évvel fiatalabb a színésznőnél – tájékoztat a Glamour.

Pálmai Anna és szerelme harmonikus párost alkotnak - Fotó: MW Bulvár

Pálmai Anna és Huszár Henrik szerelme új mintát mutat

A róluk készült interjúból világosan kirajzolódik, hogy kapcsolatuk alapja a szabadság, az egyenrangúság és a humor. Nem akarják birtokolni egymást, teret adnak a másik önállóságának, miközben folyamatos mozgásban vannak, utaznak, beszélgetnek, nevetnek, és tudatosan dolgoznak saját magukon is. Számukra a kapcsolat nem menekülés, hanem találkozás.

Pálmai Anna nyíltan beszél arról, hogy korábban ritkán élte meg a valódi szabadságot, Huszár Henrik feltétel nélküli szeretete azonban segített neki elengedni a bűntudatot és megfelelési kényszert. Henrik oldaláról pedig az derül ki, hogy ez a kapcsolat tanította meg számára: a monogámia nem korlát, hanem biztonság és öröm is lehet.

A korkülönbség kérdését mindketten természetesen kezelik. Számukra nem számok, hanem életszakaszok találkoztak: akkor találtak egymásra, amikor mindketten készen álltak egy érett, őszinte kapcsolatra. A nyugalom, a tisztelet és az egymás iránti rajongás erősebbnek bizonyul minden külső címkénél.

Cher megszólalt, őszintén beszélt 40 évvel fiatalabb párjáról

A 79 éves világhírű énekesnő ismét bebizonyította, hogy a szerelemnek nincsenek korlátai. Bár Cher fiatalabb férfival randizik, és azt mondja, a kapcsolatuk őszinte, boldog és harmonikus – a korkülönbség ellenére.

A kor nem számít: ez a 65 éves nő egy nála 37 évvel fiatalabb férfival él együtt – vagy mégsem?

A TikTok legismertebb nagymamája újra címlapokra került. Nagy korkülönbségű kapcsolat köti őt fiatal férjéhez, de a rajongók most egy aggasztó részlet miatt kezdtek találgatásokba.