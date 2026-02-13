Igazi különlegesség érkezett a fővárosba: ókori római recept alapján készült pizza Budapesten

A budapesti Neverland Pizzéria ókori római receptúra alapján készített különlegességet: a pizza egy 2023-ban feltárt pompeii freskó és az Apicius De re coquinaria című szakácskönyv nyomán született meg.

Ókori római recept alapján készül pizza Budapesten (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Ókori római recept alapján készült pizza a fővárosban

A fejlesztés három hónapig tartott, ezalatt tíz változat készült. A végső recept kovászos, lassú érlelésű tésztára épül, a feltétek között garum, olívabogyó-krém, konfitált kacsacomb, pirított fenyőmag, ricotta és szőlőredukció szerepel.

A rómaiak sosem ettek pizzát a mai értelemben, viszont ették a pizza közvetlen ősét”

– mondta Josep Zara, az étterem alapítója. A limitált különlegesség egy hónapon át helyben fogyasztható a VII. kerületben.

A hírhedt orosz szuperdiszkont után megérkezik hozzánk a rejtélyes orosz pizzérialánc is

Megjelenik Magyarországon az orosz alapítású Dodo Pizza, amely Budapesten nyitja meg első itteni éttermét. A fővárosi jelenlét mellett hosszabb távon országos hálózat kiépítése a cél.

Ez Nápoly titkos kedvence – sokak szerint még a pizzánál is jobb

Egy étel, amely a szegénységből és leleményességből született, ma pedig Nápoly egyik legizgalmasabb gasztronómiai élménye. A Pizza fritta nemcsak egy fogás, hanem egy korszak lenyomata, amelyben az olasz street food történelme, a háborús mindennapok és a nápolyi életérzés találkozik.