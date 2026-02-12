Gyilkosság a kamera szeme láttára; Titkos sátánista rítus a téli olimpián?

Balmazúváros, Lázár János, Magyar Péter, téli olimpia, Lindsey Vonn, Hamasz, gyilkosság, országhatárok… csak néhány az e heti Politikai Hobbista témái közül. Ahogy minden héten, úgy most is sehol másutt nem látható felvételek, formabontó elemzések, rejtett üzenetek felfedése a műsorban.

Magyar Péter köztörvényes bűnözőket uszít rá Lázár János rendezvényére – de nem baj, a tiszás cselédsajtó, élén Gulyás Mártonnal, ezt is megpróbálja átkeretezni. Hogy merészelünk tudni róla, hogy ezek a szegény, ártatlan emberek valójában bűnözők? Vagyis: megint a bűnözők oldalára állnak.

Balmazújvárosban nyert a fideszes jelölt az időközi önkormányzati választáson; a tiszásról pedig utólag megtudhattuk, hogy nem is tiszás.

A téli olimpia eddigi legnagyobb figyelmet kapó eseménye Lindsey Vonn, olimpiai bajnok amerikai síző horrorbukása. De történt egy esemény, amit szinte észre sem vettünk, pedig legalább ennyire horror, csak máshogy…

Egy izraeli műkorcsolyázónő is készült a téli olimpiára… csak sajnos időközben megölték. Vigyázat, felkavaró képsorok a videóban!