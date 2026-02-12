Hírlevél
Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

téli olimpia

Gyilkosság a kamera szeme láttára; Titkos sátánista rítus a téli olimpián?

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter köztörvényes bűnözőket uszít rá Lázár János rendezvényére – de nem baj, a tiszás cselédsajtó, élén Gulyás Mártonnal, ezt is megpróbálja átkeretezni. A Politikai Hobbista legújabb epizódjában sehol máshol nem látható felvételek és formabontó elemzések várják a nézőket.
téli olimpiaPolitikai hobbistaelemzésMagyar Péter

Balmazúváros, Lázár János, Magyar Péter, téli olimpia, Lindsey Vonn, Hamasz, gyilkosság, országhatárok… csak néhány az e heti Politikai Hobbista témái közül. Ahogy minden héten, úgy most is sehol másutt nem látható felvételek, formabontó elemzések, rejtett üzenetek felfedése a műsorban.

Balmazúváros, Lázár János, Magyar Péter, téli olimpia, Lindsey Vonn, Hamasz, gyilkosság, országhatárok… csak néhány az e heti Politikai Hobbista témái közül. 

Magyar Péter köztörvényes bűnözőket uszít rá Lázár János rendezvényére – de nem baj, a tiszás cselédsajtó, élén Gulyás Mártonnal, ezt is megpróbálja átkeretezni. Hogy merészelünk tudni róla, hogy ezek a szegény, ártatlan emberek valójában bűnözők? Vagyis: megint a bűnözők oldalára állnak.

Balmazújvárosban nyert a fideszes jelölt az időközi önkormányzati választáson; a tiszásról pedig utólag megtudhattuk, hogy nem is tiszás.

A téli olimpia eddigi legnagyobb figyelmet kapó eseménye Lindsey Vonn, olimpiai bajnok amerikai síző horrorbukása. De történt egy esemény, amit szinte észre sem vettünk, pedig legalább ennyire horror, csak máshogy…

Egy izraeli műkorcsolyázónő is készült a téli olimpiára… csak sajnos időközben megölték. Vigyázat, felkavaró képsorok a videóban!

A Politikai Hobbista legújabb adása:

 

