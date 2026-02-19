radnaimark.hu – Csak egy kacsa az egész?

Összeomlik Magyar Péter piramisjátéka? Vagy ő maga omlik össze idegileg? Már belülről próbálják elmozdítani? Vagy kívülről? A megbízók jöttek rá, hogy alkalmatlan, és hülyeségeket beszél?

Jeszenszky Zsolt – Politikai Hobbista

Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten járt – ennyire el van szigetelve Orbán Viktor a világban? És már az 1992-es barcelonai Olimpia során előre jelezték a világjárványt? A legfrissebb, legforróbb témák, formabontó elemzések, meghökkentő leleplezések, különleges, sehol másutt nem látható felvételek minden héten a Politikai Hobbistában!