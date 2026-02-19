radnaimark.hu – Csak egy kacsa az egész?

Összeomlik Magyar Péter piramisjátéka, vagy belülről zajlik támadás ellene? A Politikai Hobbista aktuális adása ismét a legforróbb kérdésekre keresi a választ.
Összeomlik Magyar Péter piramisjátéka? Vagy ő maga omlik össze idegileg? Már belülről próbálják elmozdítani? Vagy kívülről? A megbízók jöttek rá, hogy alkalmatlan, és hülyeségeket beszél?
Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten járt – ennyire el van szigetelve Orbán Viktor a világban? És már az 1992-es barcelonai Olimpia során előre jelezték a világjárványt? A legfrissebb, legforróbb témák, formabontó elemzések, meghökkentő leleplezések, különleges, sehol másutt nem látható felvételek minden héten a Politikai Hobbistában!
A Politikai Hobbista legújabb adása:
