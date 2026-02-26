Hírlevél
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Gyönyörű gólokkal nyert a Fradi, továbbjutott az Európa-ligában

Magyar Péter

Magyar Péter és a propaganda; Ha elolvad a hó, kibújik a …

Ki gyűjtött több aláírást? A Tisza vagy a Fidesz? Hogyan dobja el a hitelesség utolsó maradványait is a balos cselédsajtó? Mi történik a Barátság kőolajvezetékkel? Mit csinál Magyar Péter Horvátországban? És mit Brüsszelben? A Politikai Hobbista legújabb adása következik.
Magyar PéterFideszBarátság kőolajvezeték

A Politikai Hobbista újabb adással jelentkezik, melyben több aktuális téma is szóba kerül, ami a hazai közéletet és nemzetközi közéletet érinti.

Politikai Hobbista
Ki gyűjtött több aláírást? A Tisza vagy a Fidesz? Hogyan dobja el a hitelesség utolsó maradványait is a balos cselédsajtó? Mi történik a Barátság kőolajvezetékkel? Mit csinál Magyar Péter Horvátországban? És mit Brüsszelben? Hogy jutott be a merénylő Trump floridai birtokára? Miért áll a bál Mexikóban? Ki hogyan reagált az amerikai hokiválogatott olimpiai győzelmére Kanada ellen? Mi van, ha jön a lavina? Mit rejtenek New York utcái a hó alatt?
Rengeteg kérdés. és mindegyikre választ kapunk. Politikai Hobbista ezen a héten is - kattintson a videóra.

 

 

