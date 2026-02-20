Több adó? Háború? Nem baj, csak vesszen a zorbán? – A tiszások öngyűlölő pszichológiai esetek?

A Politikai Hobbista vendége ezen a héten Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője és egyben jelöltje is idén áprilisban a budapesti 15. számú választókerületben.

A Politikai Hobbista vendége ezen a héten Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője

Mik az esélyei? Hogyan tehetők tönkre a budapesti kertvárosok, az agglomerációs települések, sőt, az egész ország? Mi a mostani választás valódi tétje? Milyen a tiszások belső lelkivilága?

Csupa fontos, izgalmas, kérdés egy nagyon jó hangulatú beszélgetésben.