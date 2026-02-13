Állatvédelem: Magyarország a világ élvonalában? Pokolba az állatkertekkel?

Hírlevél
8 perce
Jeszenszky Zsolt ma sem hagyhat bennünket tartalom nélkül. A Politikai Hobbista Vendégest legújabb epizódjában Bóday Pál lesz a vendég.
állatvédelemPolitikai hobbistaJeszenszky Zsolt

Állatvédelem, állatkertek, cirkusz, környezetvédelem, kormány és ellenzék, belharcok a Tisza Pártban…

Politikai Hobbista Vendégest: Jeszenszky Zsolt és Bóday Pál
Fotó: Origo

A Politikai Hobbista e heti vendége Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány vezetője, „radikális állatvédő”. Utóbbi nem azért, mert „állat-sária” törvényeket akarna bevezetni, vagy megkövezni a nőstényeket, ha nem fogadnak szót… hanem mert odateszi a pénzét is, ahol a szája van. Vagyis, komolyan veszi a dolgot. Bármilyen politikai oldallal szemben kritikus, ha állatvédelemről van szó, és a jó kezdeményezéseket mindig támogatja, bárhonnan is jöjjenek azok.

Mit gondol a Tisza Párt minap nyilvánosságra került állatvédelmi programjáról, a párt környezetvédelmi terveiről, az állatkertekről, és a mindezt formába öntő, politikai szerepre törekvő Gajdos Lászlóról, a Nyíregyházi Állatpark jelenlegi igazgatójáról?

A Politikai Hobbista mai részét itt tekintheti meg. 

 

