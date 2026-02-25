Sokkal hamarabb startolt el a pollenszezon, jobb, ha ezekre figyel

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el. Az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is. A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony- közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet. A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

Ezekre figyeljenek oda a pollenallergiások

A pollenallergiásoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) javasolja, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

A lakosság tájékoztatását segíti az NNGYK naponta frissülő polleninformációs szolgáltatása, amely naprakész adatokat nyújt az aktuális pollenterhelésről.

Durván nő az allergia miatti panaszok száma

Az allergia mostanára az egyik leggyakoribb egészségügyi problémává vált, amely Európában és világszerte is egyre többeket érint. A túlzott immunreakció oka gyakran ismeretlen, ugyanakkor szerepet játszhatnak öröklődő tényezők, környezeti hatások, fokozott higiénia, stressz vagy életmódbeli változások. A tünetek lehetnek enyhék, de akár életveszélyesek is, ezért fontos felismerni a jeleket és időben megkezdeni a megfelelő kezelést.

Tüsszögés, köhögés, orrfolyás: nátha vagy allergia okozza?

A téli időszakban elég könnyen leszünk náthásak ugyanakkor, ha néhány napon, egy héten belül nem múlnak el a tünetek, érdemes kivizsgáltatni magunkat, ugyanis dr. Viszoki Mónika, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, fül-orr-gégész, klinikai immunológus szerint akár allergia is állhat a tartós panaszok mögött.