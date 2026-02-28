200 éves a Herendi Porcelánmanufaktúra: a porcelán diadala Herendről a világba

Kétszáz éve indult útjára az a történet, amely mára a magyar iparművészet egyik legnagyobb sikere lett. A porcelán szó hallatán világszerte sokaknak Herend neve jut eszébe – pedig minden egy apró bakonyi faluban kezdődött – írja a Veol.
A ma ismert Herendi Porcelánmanufaktúra története 1826-ban indult, és azóta a kézzel készített porcelán a minőség, az elegancia és a hagyomány szinonimájává vált.
A manufaktúrát Stingl Vince alapította, aki kezdetben szerény körülmények között, főként kőedényeket készített. A cél azonban már ekkor is az volt, hogy valódi porcelánt állítsanak elő.
A fordulatot az jelentette, amikor a közelben porcelánkészítésre alkalmas földet találtak. Stingl kísérletezni kezdett, és sikerült a bécsi porcelánhoz hasonló minőséget előállítania. Az ambiciózus fejlesztések azonban komoly anyagi terheket róttak rá: jelentős adósságot halmozott fel, amelyet nem tudott visszafizetni.
Ekkor lépett színre Fischer Mór, aki fokozatosan átvette az üzemet, majd 1840-ben hivatalosan is megvásárolta. Ezzel új korszak kezdődött a herendi porcelán történetében.
Fischer Mór felismerte, hogy a kézzel festett, magas minőségű porcelán nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is sikeres lehet. Stratégiája bevált: az 1851-es londoni világkiállításon a herendi porcelán hatalmas sikert aratott.
Maga Viktória királynő is rendelt a manufaktúrától. Az ekkor bemutatott Viktória-minta – finom virág- és pillangódíszítéssel – azóta is a márka egyik legismertebb kollekciója.
A porcelán mögött álló kézműves hagyomány
A herendi porcelán különlegessége a mai napig a kézműves technikában rejlik. Minden csésze, tányér vagy váza kézzel készül és kézzel festett motívumokat kap.
A mesterek generációról generációra adják tovább a tudást. A porcelánmassza formázása, az égetés, az aranyozás és a festés precíz, nagy szakértelmet igénylő folyamat. Ez az aprólékos munka biztosítja, hogy a herendi porcelán ma is a luxus és a minőség jelképe. A Herendi Porcelánmanufaktúra történelméről készült különleges galériát megtekintheti a Veol oldalán.
