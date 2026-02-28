Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
porcelán

200 éves a Herendi Porcelánmanufaktúra: a porcelán diadala Herendről a világba

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Herendi Porcelánmanufaktúra 200 éve a magyar porcelán egyik legnagyobb sikertörténete. A bakonyi műhelyből indulva vált a porcelán világszintű luxusmárkává.
Link másolása
Vágólapra másolva!
porcelánherendi porcelánHerendi Porcelánmanufaktúra Zrt

Kétszáz éve indult útjára az a történet, amely mára a magyar iparművészet egyik legnagyobb sikere lett. A porcelán szó hallatán világszerte sokaknak Herend neve jut eszébe – pedig minden egy apró bakonyi faluban kezdődött – írja a Veol

Herendi Porcelángyár, a porcelánfestő mester áttört mintázatú bonbonier fedelét festi
Herendi Porcelángyár, a porcelánfestő mester áttört mintázatú bonbonier fedelét festi
Fotó: Fortepan/Horváth József

A ma ismert Herendi Porcelánmanufaktúra története 1826-ban indult, és azóta a kézzel készített porcelán a minőség, az elegancia és a hagyomány szinonimájává vált. 

A manufaktúrát Stingl Vince alapította, aki kezdetben szerény körülmények között, főként kőedényeket készített. A cél azonban már ekkor is az volt, hogy valódi porcelánt állítsanak elő. 

Herendi Porcelángyár, porcelánfestő üzem, kézi festők műhelye
Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

A fordulatot az jelentette, amikor a közelben porcelánkészítésre alkalmas földet találtak. Stingl kísérletezni kezdett, és sikerült a bécsi porcelánhoz hasonló minőséget előállítania. Az ambiciózus fejlesztések azonban komoly anyagi terheket róttak rá: jelentős adósságot halmozott fel, amelyet nem tudott visszafizetni. 

Ekkor lépett színre Fischer Mór, aki fokozatosan átvette az üzemet, majd 1840-ben hivatalosan is megvásárolta. Ezzel új korszak kezdődött a herendi porcelán történetében. 

Fischer Mór felismerte, hogy a kézzel festett, magas minőségű porcelán nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is sikeres lehet. Stratégiája bevált: az 1851-es londoni világkiállításon a herendi porcelán hatalmas sikert aratott. 

Maga Viktória királynő is rendelt a manufaktúrától. Az ekkor bemutatott Viktória-minta – finom virág- és pillangódíszítéssel – azóta is a márka egyik legismertebb kollekciója. 

A porcelán mögött álló kézműves hagyomány 

A herendi porcelán különlegessége a mai napig a kézműves technikában rejlik. Minden csésze, tányér vagy váza kézzel készül és kézzel festett motívumokat kap. 

A mesterek generációról generációra adják tovább a tudást. A porcelánmassza formázása, az égetés, az aranyozás és a festés precíz, nagy szakértelmet igénylő folyamat. Ez az aprólékos munka biztosítja, hogy a herendi porcelán ma is a luxus és a minőség jelképe. A Herendi Porcelánmanufaktúra történelméről készült különleges galériát megtekintheti a Veol oldalán.

Százéves titkot rejt a váza, csak kevesen tudják megfejteni a jelentését

Vannak tárgyak, amelyek nemcsak szépek, hanem egész történeteket őriznek magukban. Ilyen a tatai kiállításon látható váza is, amely egy különleges, 1926-os Gundel-féle ünnepi vacsora menüsorát rejti. A ritka kerámia nemcsak a gasztronómia, hanem a magyar művészettörténet egy darabja is.

Vigyázat! Ezek az ékszerek súlyosan mérgezők is lehetnek

Az ellenőrizetlen forrásból rendelt ékszerek jelentős egészségügyi kockázatot hordozhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai során két, Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmiumtartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmiumszint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát érte el. Azért sem árt az óvatosság, mert az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!