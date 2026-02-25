10 éve halt meg Psota Irén Kossuth-díjas színésznő

A budapesti Mária Valéria-telepen, nagyon szegény családban született 1929. március 28-án, apja, aki súlyos alkoholizmusa miatt csak alkalmi munkákat kapott, később öngyilkos lett. Anyja mosónőként dolgozott, négy gyerekről kellett gondoskodnia. Irén kislány korában apáca vagy orvos szeretett volna lenni, de amikor az önképzőkörben szavalni kezdett, már tudta, hogy hivatása a színészet.
Psota Irén először egy postán dolgozott
A polgári iskola elvégzése után kereskedelmi érettségit tett, de először nem vették föl a Színház- és Filmművészeti Főiskolára (ma Egyetem), ezért egy postán kezdett dolgozni, közben pedig egy amatőr színjátszócsoportba járt. 1948-ban vették fel a főiskolára, ahol osztálytársa volt többek között Berek Kati, Szemes Mari, Soós Imre és Horváth Teri. A felvételi vizsgán tanárainak csak egy gondjuk volt: morva eredetű nevét akarták könnyebben kiejthetőre változtatni. Mivel végzése után a kritikusok is többször belekötöttek a nevébe, rövid időre anyja nevén,
Dávid Irénként szerepelt, de aztán visszavette az eredetit, bízva abban, hogy a közönség így is meg fogja jegyezni. Neki lett igaza.
A Madách Színházban indult a pályafutása
Diplomája megszerzése után, 1952-ben a Madách Színházba került, ahol pályakezdőként olyan színészóriásokkal játszhatott együtt, mint Pécsi Sándor, Kiss Manyi, Tolnay Klári, Sulyok Mária és Gábor Miklós. 1980 és 1982 között a Népszínházban, majd 1989-ig a Nemzeti Színházban játszott, 1990-ben visszatért a Madáchba. Első kiugró sikere Brecht Kurázsi mama című drámájában a néma Kata szerepe volt, alakításába annyira beleélte magát, hogy noha egy szót sem kellett szólnia, estéről estére berekedt (később a címszerepet is megformálta).
Sokoldalú, nagy formátumú színésznővé érett, csak rá jellemző egyedi, utánozhatatlan gesztusokkal játszott, és senkivel össze nem téveszthető orgánuma volt.
Drámai erővel jelenítette meg a tragikus hősnőket éppúgy, mint a zaklatott lelkű asszonyfigurákat vagy a szélsőségesen groteszk alakokat, példa erre Gruse (Brecht: Kaukázusi krétakör), Yerma (Garcia Lorca), Serafina (Tennessee Williams: A tetovált rózsa) vagy Margarida asszony Athayde monodrámájában.
Sokoldalú, nagy formátumú színésznő vált belőle
A Madách Kamarában több mint százszor játszotta el a Roncsderby című monodráma társtalan asszonyának szerepét, ugyanazon este prózával és dallal is elkápráztatva a közönséget. A musicalek világában is otthon volt, imponáló ének- és tánctudását legemlékezetesebben a Hello, Dollyban bizonyította. Búgó, erotikusan talányos hangon számtalan sanzont és csacska dalocskát varázsolt slágerré (Énmellettem elaludni nem lehet, Engem nem lehet elfelejteni, Két kicsi kecske, Tibi-tangó). Major Tamás oldalán a butuska Lujzaként évekig állandó szereplője volt a rádiókabaréknak és a bohóc szerepköre sem volt idegen tőle: Ruttkai Évával alkotott párosuk hatalmas sikert aratott. Rajzfilmek szereplőit is szinkronizálta, az ő hangján szólalt meg a Frédi és Béni Vilmája, és Kotkoda a Kukori és Kotkodában.
Több mint 50 filmben szerepelt
Több mint ötven filmben nyújtott emlékezetes alakítást, ilyen volt a Mese a 12 találatról, az Iszony, az Én vagyok Jeromos és a Szabadíts meg a gonosztól. Filmszerepei közül kiemelkedik a púpos Tera a Ház a sziklák alatt című Makk Károly-rendezésben – érdekesség, hogy a rendező eredetileg Horváth Terit akarta felkérni a szerepre, de ő sírva fakadt, amikor megkapta a forgatókönyvet, mondván: "Mit szólnának a falumban, ha púposan látnának?". A szerepet Psota örömmel vállalta el, és élete egyik nagy alakítását nyújtotta. A filmvásznon eljátszotta Mátyás király feleségét, Beatrixet a Mit csinált felséged 3-5-ig? című vígjátékban, volt bordélyházi madám az Egy erkölcsös éjszakában, és Cecília a Csárdáskirálynő filmváltozatában. Egyik utolsó főszerepe az 1990-es Ördög vigye! című moziban volt, amelyben valóban ördögien játszott.
Álmában érte a halál
Utolsó színházi munkája Psota, Psota, Psota! című önálló estje volt a Madách Színházban. 2009 áprilisában lépett utoljára színpadra, majd teljesen visszavonult. Magánéletében sok csalódás érte, így élete utolsó éveiben egyedül élt. 2014-ben szívinfarktust kapott, ami után egyre többet betegeskedett.
2016. február 25-én szívelégtelenség következtében, álmában érte a halál, a Farkasréti temetőben nyugszik.
Számos elismerésben részesült
Művészi munkásságának elismeréseként 1959-ben és 1962-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1976-ban lett érdemes, 1982-ben kiváló művész. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A Kossuth-díjat is két alkalommal kapta meg: 1966-ban és 2007-ben. A Halhatatlanok Társulatának 1996 óta volt tagja, 2000-ben a Nemzet Színésze címet vehette át. 2009-ben Prima-díjas és Gundel művészeti díjas lett. 2003-ban Pro Urbe Budapest díjat kapott, 2014-ben Budapest díszpolgárává avatták. Önéletrajzi kötetei: a Szerelmeim, szerepeim és a szemtanúk, ezt követte a Psota, majd a Csak a halálom előtt olvasható el, de siess (2008) című könyve. Hangját számos lemez őrzi, válogatott slágereiből összeállított CD-je 1999-ben került a boltokba.
Csak a színészetnek élt, elképesztően szenvedélyes volt
Psota Irén az életét csak a színpadon tudta elképzelni, ahol nem játszott, hanem élt. Egyszer arra a kérdésre, hogy ha eltiltanák a pályától, milyen foglalkozást választana, azt felelte: a színésznőit. Mindent óriási szenvedéllyel csinált, mindig aktív volt, egyszer azt nyilatkozta:
Minden percet hasznosan kell élnem. Tudja, mi lesz a fejfámra írva? Meghalt, mert ráért.
Emlékére Almási Éva színésznő alapítványt hozott létre, amely 2017-től minden évben díjat adományoz annak a színésznőnek, akinek sokszínűsége, teljesítménye méltó Psota Irén szakmai örökségéhez. 2019-ben születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából emléktáblát avattak Budapesten, egykori lakóházánál a Bem rakpart 30. szám alatt. 2022-ben a főváros II. kerületében utcát neveztek el róla.
Psota Irén, a nagy magyar színésznő, aki csak azt a férfit szerette igazán, akit a kommunisták börtönbe vetettek
Az egyik legnagyobb magyar színésznő volt. Kétszeres Kossuth-díjas, a Nemzet Színésze. Civil életében végletes temperamentumú. Ám színpadi alakításai sorra bizonyították: szélsőséges érzelmei ellenére tökéletes megfigyelő volt. Mindemellett a legvisszafogottabb színpadi karaktert is úgy játszotta el, hogy abban felfedezhető volt saját személyiségének valamely részlete. Habitusát, párkapcsolatait, civil életének olykor végletes epizódjait alighanem gyermekkorának történései is erősen meghatározták, ahogy az is valószínű, hogy olykor a hivatásából nyert erőt a túléléshez.
Psota Irén sírva mesélt tragikus múltjáról
Psota Irén, a kétszeres Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2016. február 25-én halt meg, 86 esztendős korában. Különleges egyénisége, a fájdalmas pillanatokkal teli, mégis sikeres életútja valóban halhatatlanná tette.