10 éve halt meg Psota Irén Kossuth-díjas színésznő

Sokoldalú, nagy formátumú színésznő vált belőle

A Madách Kamarában több mint százszor játszotta el a Roncsderby című monodráma társtalan asszonyának szerepét, ugyanazon este prózával és dallal is elkápráztatva a közönséget. A musicalek világában is otthon volt, imponáló ének- és tánctudását legemlékezetesebben a Hello, Dollyban bizonyította. Búgó, erotikusan talányos hangon számtalan sanzont és csacska dalocskát varázsolt slágerré (Énmellettem elaludni nem lehet, Engem nem lehet elfelejteni, Két kicsi kecske, Tibi-tangó). Major Tamás oldalán a butuska Lujzaként évekig állandó szereplője volt a rádiókabaréknak és a bohóc szerepköre sem volt idegen tőle: Ruttkai Évával alkotott párosuk hatalmas sikert aratott. Rajzfilmek szereplőit is szinkronizálta, az ő hangján szólalt meg a Frédi és Béni Vilmája, és Kotkoda a Kukori és Kotkodában.

Több mint 50 filmben szerepelt

Több mint ötven filmben nyújtott emlékezetes alakítást, ilyen volt a Mese a 12 találatról, az Iszony, az Én vagyok Jeromos és a Szabadíts meg a gonosztól. Filmszerepei közül kiemelkedik a púpos Tera a Ház a sziklák alatt című Makk Károly-rendezésben – érdekesség, hogy a rendező eredetileg Horváth Terit akarta felkérni a szerepre, de ő sírva fakadt, amikor megkapta a forgatókönyvet, mondván: "Mit szólnának a falumban, ha púposan látnának?". A szerepet Psota örömmel vállalta el, és élete egyik nagy alakítását nyújtotta. A filmvásznon eljátszotta Mátyás király feleségét, Beatrixet a Mit csinált felséged 3-5-ig? című vígjátékban, volt bordélyházi madám az Egy erkölcsös éjszakában, és Cecília a Csárdáskirálynő filmváltozatában. Egyik utolsó főszerepe az 1990-es Ördög vigye! című moziban volt, amelyben valóban ördögien játszott.

Álmában érte a halál

Utolsó színházi munkája Psota, Psota, Psota! című önálló estje volt a Madách Színházban. 2009 áprilisában lépett utoljára színpadra, majd teljesen visszavonult. Magánéletében sok csalódás érte, így élete utolsó éveiben egyedül élt. 2014-ben szívinfarktust kapott, ami után egyre többet betegeskedett.

2016. február 25-én szívelégtelenség következtében, álmában érte a halál, a Farkasréti temetőben nyugszik.

Számos elismerésben részesült

Művészi munkásságának elismeréseként 1959-ben és 1962-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1976-ban lett érdemes, 1982-ben kiváló művész. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A Kossuth-díjat is két alkalommal kapta meg: 1966-ban és 2007-ben. A Halhatatlanok Társulatának 1996 óta volt tagja, 2000-ben a Nemzet Színésze címet vehette át. 2009-ben Prima-díjas és Gundel művészeti díjas lett. 2003-ban Pro Urbe Budapest díjat kapott, 2014-ben Budapest díszpolgárává avatták. Önéletrajzi kötetei: a Szerelmeim, szerepeim és a szemtanúk, ezt követte a Psota, majd a Csak a halálom előtt olvasható el, de siess (2008) című könyve. Hangját számos lemez őrzi, válogatott slágereiből összeállított CD-je 1999-ben került a boltokba.