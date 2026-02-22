Meghalt a híres pszichológus, a családállítás hazai meghonosítója

1952-ben született, pályáját klinikai területen kezdte, elsősorban pszichoszomatikus betegekkel foglalkozott. Munkája során a pszichológus egyre inkább a családi rendszerek és a transzgenerációs mintázatok jelentőségét hangsúlyozta – számolt be róla a Blikk.
A pszichológus öröksége
Nevéhez fűződik a Hellinger-féle családállítás módszerének hazai elterjesztése és szakmai keretek közé helyezése.
Meggyőződése volt, hogy számos lelki és testi probléma gyökere a családi rendszerben, tudattalan lojalitásokban és feldolgozatlan traumákban keresendő.
Terapeutaként és kiképzőként szakemberek generációit tanította a rendszerszemléletű gondolkodásra. Képzésein pszichológusok, coachok és más segítő szakemberek is részt vettek. Előadásai és könyvei a szélesebb közönség számára is érthetővé tették a családállítás lényegét.
Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a családi minták felismerése az önismereti munka természetes részévé váljon Magyarországon.
Sokan köszönhetnek neki mélyebb önértést és belső változást. Halálhírét a Nyitott Akadémia közölte a közösségi médiában.