Meghalt a híres pszichológus, a családállítás hazai meghonosítója

Elhunyt Dr. Angster Mária, a családállítás magyarországi meghonosítója. A klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta évtizedeken át meghatározó alakja volt a hazai segítő szakmának, sokak számára egyszerűen a pszichológus, aki új szemléletet hozott Magyarországra.
pszichológusAngster Máriahalálgyászhír

1952-ben született, pályáját klinikai területen kezdte, elsősorban pszichoszomatikus betegekkel foglalkozott. Munkája során a pszichológus egyre inkább a családi rendszerek és a transzgenerációs mintázatok jelentőségét hangsúlyozta számolt be róla a Blikk.

pszichológus, gyász
A pszichológus halála óriási veszteség a magyar társadalomnak.
Fotó: Pexels

A pszichológus öröksége

Nevéhez fűződik a Hellinger-féle családállítás módszerének hazai elterjesztése és szakmai keretek közé helyezése. 

Meggyőződése volt, hogy számos lelki és testi probléma gyökere a családi rendszerben, tudattalan lojalitásokban és feldolgozatlan traumákban keresendő. 

Terapeutaként és kiképzőként szakemberek generációit tanította a rendszerszemléletű gondolkodásra. Képzésein pszichológusok, coachok és más segítő szakemberek is részt vettek. Előadásai és könyvei a szélesebb közönség számára is érthetővé tették a családállítás lényegét.

Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a családi minták felismerése az önismereti munka természetes részévé váljon Magyarországon. 

Sokan köszönhetnek neki mélyebb önértést és belső változást. Halálhírét a Nyitott Akadémia közölte a közösségi médiában.

 

