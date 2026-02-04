Rákellenes világnap: ez napjaink egyik legsúlyosabb globális egészségügyi kihívása

A tudomány ugyanakkor látványos fejlődésen megy keresztül: a genetikai szűrések, az innovatív terápiák és a mesterséges intelligencia egyre pontosabb diagnózist és személyre szabott kezelést tesznek lehetővé. 2000 februárjában tartották az első rákellenes világkongresszust Párizsban, és ezen a napon írták alá azt a dokumentumot, amely világméretű összefogásra szólít fel a betegség ellen.

Miliók életét mentheti meg a rákszűrés.

Fotó: Unsplash

Riasztó előrejelzés: 2035-re a magyarok 40 százalékát érintheti a rák

Magyarországon évente több mint 70 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és 16–17 ezer haláleset köthető rákhoz, amely a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálok.

Az előrejelzések szerint 2035-re a rákos esetek száma akár megduplázódhat, és a lakosság mintegy 40 százaléka élete során érintett lehet valamely daganattípusban.

A leggyakoribb daganatok hazánkban a tüdő-, az emlő- és a vastagbélrák, a nőknél az emlőrák, a férfiaknál pedig a prosztatarák vezet. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a betegek egyre tovább élnek a diagnózis után, ugyanakkor szakértők szerint a daganatos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető lenne.

Számos ráktípus – például az emlő-, petefészek-, vastagbél- és prosztatarák – esetében a genetikai hajlam is szerepet játszik, ezért bizonyos esetekben a kockázat már a betegség kialakulása előtt kimutatható.

A proaktív genetikai szűrések és a személyre szabott megelőzési tervek lehetőséget adnak arra, hogy életmódbeli változtatásokkal vagy célzott beavatkozásokkal akár el is kerülhető legyen a daganatos betegség kialakulása.

A betegséget kísérő lelki tényezők

A Magyar Rákellenes Liga felhívta a figyelmet arra is, hogy a betegséget kísérő lelki tényezők is komoly kihívást jelentenek. A ráktúlélők legalább 40 százaléka ugyanis jelentős pszichológiai problémákat tapasztal, amelyek gyakran súlyosbítják a fizikai állapotot. Mindeközben ezeket az aggodalmakat gyakran aluldiagnosztizálják és alulkezelik,

a ráktúlélők több mint 15 százaléka legalább tíz évvel a rákbetegség után is még pszichológiai gondokról számolt be.

A betegszervezetek ebben is hatékonyan segíthetnek az érintetteknek; a Magyar Rákellenes Liga 15 éve alapította a Túlélők klubját; országszerte 80 olyan klub működik, ahol a betegséget túlélők speciális egészségértés-oktatáshoz juthatnak, és az egészséges életmódot, a lelki egészséget támogató programokon vehetnek részt sorstársi közösségben.