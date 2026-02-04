Rákellenes világnap: ez napjaink egyik legsúlyosabb globális egészségügyi kihívása

A tudomány ugyanakkor látványos fejlődésen megy keresztül: a genetikai szűrések, az innovatív terápiák és a mesterséges intelligencia egyre pontosabb diagnózist és személyre szabott kezelést tesznek lehetővé. 2000 februárjában tartották az első rákellenes világkongresszust Párizsban, és ezen a napon írták alá azt a dokumentumot, amely világméretű összefogásra szólít fel a betegség ellen.
Riasztó előrejelzés: 2035-re a magyarok 40 százalékát érintheti a rák
Magyarországon évente több mint 70 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és 16–17 ezer haláleset köthető rákhoz, amely a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálok.
Az előrejelzések szerint 2035-re a rákos esetek száma akár megduplázódhat, és a lakosság mintegy 40 százaléka élete során érintett lehet valamely daganattípusban.
A leggyakoribb daganatok hazánkban a tüdő-, az emlő- és a vastagbélrák, a nőknél az emlőrák, a férfiaknál pedig a prosztatarák vezet. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a betegek egyre tovább élnek a diagnózis után, ugyanakkor szakértők szerint a daganatos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető lenne.
Számos ráktípus – például az emlő-, petefészek-, vastagbél- és prosztatarák – esetében a genetikai hajlam is szerepet játszik, ezért bizonyos esetekben a kockázat már a betegség kialakulása előtt kimutatható.
A proaktív genetikai szűrések és a személyre szabott megelőzési tervek lehetőséget adnak arra, hogy életmódbeli változtatásokkal vagy célzott beavatkozásokkal akár el is kerülhető legyen a daganatos betegség kialakulása.
A betegséget kísérő lelki tényezők
A Magyar Rákellenes Liga felhívta a figyelmet arra is, hogy a betegséget kísérő lelki tényezők is komoly kihívást jelentenek. A ráktúlélők legalább 40 százaléka ugyanis jelentős pszichológiai problémákat tapasztal, amelyek gyakran súlyosbítják a fizikai állapotot. Mindeközben ezeket az aggodalmakat gyakran aluldiagnosztizálják és alulkezelik,
a ráktúlélők több mint 15 százaléka legalább tíz évvel a rákbetegség után is még pszichológiai gondokról számolt be.
A betegszervezetek ebben is hatékonyan segíthetnek az érintetteknek; a Magyar Rákellenes Liga 15 éve alapította a Túlélők klubját; országszerte 80 olyan klub működik, ahol a betegséget túlélők speciális egészségértés-oktatáshoz juthatnak, és az egészséges életmódot, a lelki egészséget támogató programokon vehetnek részt sorstársi közösségben.
Áttörések a rák kezelésében
Új kutatások szerint a rákos sejtek képesek egyfajta „védőpajzsot” létrehozni, amellyel elrejtőznek az immunrendszer elől, ezt azonban a tudósok már célzottan ki tudják kapcsolni. Egy kulcsfontosságú fehérje gátlásával az immunsejtek újra felismerhetik és támadhatják a daganatot, ami jelentősen növelheti az immunterápiák hatékonyságát.
Ezzel párhuzamosan japán kutatók egy olyan új gyógymódon dolgoznak, amely szintén a daganatok védekező mechanizmusát bontja le, így segítve a szervezet természetes védekezését. A kifejlesztett baktériumalapú rákterápia teljesen független az immunrendszer működésétől, így azoknál az immunhiányos betegeknél is hatásos lehet, akiknél a hagyományos kezelések már kudarcot vallottak.
Mesterséges intelligencia az onkológiában
A CRI cikke szerint a mesterséges intelligencia (AI) egyre fontosabb szereplővé válik a rákkutatásban, diagnosztikában és kezelésben, mivel képes hatalmas adatmennyiségeket hatékonyan feldolgozni és mintákat felismerni, amiben az emberi agy korlátokba ütközik.
AI-alapú eszközökkel nemcsak gyorsabb és pontosabb lehet a rák korai felismerése, hanem olyan összetett mintázatok is azonosíthatók, amelyeket hagyományos módszerekkel nehezebb észrevenni.
A technológia a kezelési tervek személyre szabásában és a precíziós gyógyászatban is szerepet játszhat, például a genomikai adatok alapján optimalizálva a terápiás döntéseket. Ezen túlmenően az AI képes lehet csökkenteni a diagnosztikai folyamat időigényét és támogatni az orvosokat abban, hogy az erőforrásaikat a bonyolultabb esetekre koncentrálhassák.