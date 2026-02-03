Évtizedek óta ejtenek rabul mindenkit: így születtek meg a magyar rejtvények

Február 3-án országszerte ünnepelnek a rejtvények szerelmesei: ez a magyar rejtvényfejtők napja, annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon jelent meg a Füles magazin első száma.

Február 3-a a magyar rejtvényfejtők napja – Fotó: Unsplash

Mikor és hogyan kezdődött a magyar rejtvények története?

Az első magyar keresztrejtvény 1925-ben jelent meg a Ma Este című hetilapban, megalkotója Kristóf Károly újságíró volt. A rejtvény már akkor is nagy érdeklődést váltott ki: a helyes megfejtők között mahjong játékot sorsoltak ki.

Ezt követően sorra jelentek meg a fejtörők az újságokban, a kiadók egymással versenyezve próbálták elcsábítani az olvasókat, egyes keresztrejtvény-pályázatok fődíja akár egy egész bérház is lehetett

– olvasható a Nemzeti Archívum cikkében.

A világ első keresztrejtvénye

Bár a keresztrejtvény mára a magyar olvasók kedvence, gyökerei nem itthon kezdődtek. Már a 19. századi Angliában is felbukkantak egyszerű szórejtvények, igaz, ezek főleg gyermekeknek készültek. A mai értelemben vett rejtvény azonban az Egyesült Államokból indult világhódító útjára: az első keresztrejtvény 1913. december 21-én jelent meg a New York World vasárnapi számában, megalkotója pedig Arthur Wynne Liverpoolból származó újságíró volt, akit azóta a keresztrejtvény feltalálójaként ismerünk.

Hogyan ünneplik a magyar rejtvényfejtők napját?

A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete és a Füles szerkesztősége hagyományosan egy különleges versenyt szervez ezen a napon.

A résztvevők – kezdőktől a mesterekig – 16 kategóriában mérhetik össze tudásukat az összesen 3 órányi fejtési idő alatt.

Milyen magyar sikereket hozott a rejtvényfejtő-világbajnokság?

A rejtvények nemcsak hazai kedvencek: a világ legjobb fejtői évről évre összemérik tudásukat a világbajnokságon. Magyarország már az első, 1992-es New York-i vb-n is képviseltette magát, és azóta is jelen van a nemzetközi mezőnyben, olvasható a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének oldalán.

Első magyar részvétel: 1992, New York – Gyócsy Géza, a Füles rejtvényszerkesztője a magyar legjobb helyezést érte el (34. hely).

Magyar házigazdák: Budapest (1999), Eger (2005, 2011, 2025) – hazánk többször is otthont adott a világbajnokságnak.

Nemzetközi segítség: 2013-ban kínai vb szervezésében magyar rejtvénykészítők és szervezők is részt vettek.

Csapateredmények: Ötször volt bronzérmes a magyar csapat a világbajnokságokon.

Egyéni sikerek: Madarassy Pál világbajnok, István György ezüstérmes; Mócsy Miklós 50 év felettiek kategóriájában bronzérmes, Gyimesi Péter 18 év alattiaknál 3. helyezett.

