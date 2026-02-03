A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a kedd reggel óta tartó havazás mellett is biztonságosan, üzem szerint működik – közölte a Budapest Airport Zrt. az MTI-vel.

Fotó: Facebook/Budapest Airport

Azt írták, hogy a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A repülőtér mindkét futópályával, üzemszerűen működik, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul – tették hozzá.

A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult, és minimális késések előfordulhatnak – áll a közleményben.

Miért nem áll le a forgalom a repülőtéren havazás idején sem?

A Budapest Airport tájékoztatása szerint a folyamatos hóeltakarítás, a magas szintű havas készültség és a jégtelenítési munkálatok lehetővé teszik, hogy a repülőtér mindkét futópályája üzemszerűen működjön, így a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósuljon.