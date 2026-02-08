Érdemes szétnézni a nagyi pincéjében, vagyonokat lehet keresni vele

Az internet alaposan felforgatta a retró holmik piacát: közösségi oldalak csoportjaiban és online piactereken élénk adásvétel zajlik. Sok esetben éppen az apró, jelentéktelennek tűnő tárgyakért fizetnek meglepően magas összegeket – írja a veol.hu.

Az ilyen retró holmik, mint ez a régi diavetítő, sokat érhetnek

Fotó: Fortepan/Korenchy László

A retró holmik veszélyt is rejtenek

A szakértők szerint nem szabad lebecsülni a régi háztartási eszközöket és játékokat. Egy-egy jól megőrzött darab komoly összeget hozhat a konyhára.

Egy régi Matchbox kisautó akár 7 ezer forintot is érhet darabonként.

A nagyinál megszokott falusi konyhaszekrény 10–30 ezer forintért kelhet el, átfestve pedig akár 70 ezret is érhet.

A működő, lábbal hajtós varrógép asztallal együtt 25 ezer forintot hozhat.

Egy 60-as évekbeli falvédőért 20 ezer forintot is fizetnek.

Táncdalfesztiválos bakelitlemezek darabja 500 forint, de nagyobb csomagban még többet is érhetnek.

Nemcsak bútorok és nagygépek kelendők: a régi gyufásdobozok, poháralátétek, porcelánkészletek vagy akár egy petróleumlámpa is keresett árucikk.

A talált cuccok eladásával a legtöbben a közösségi oldalak tematikus csoportjaiban próbálkoznak, ahol gyűjtők is folyamatosan figyelik az új hirdetéseket.

Ennek az az előnye, hogy a csoporttagok segíthetnek az ár meghatározásában is. A szakértők szerint érdemes több kisebb tárgyat egy csomagban meghirdetni, így nagyobb az esély a gyors eladásra.

A retrópiacnak azonban van egy buktatója is: miközben eladnánk a régi holmikat, könnyen elcsábulhatunk, és mi magunk is vásárlásba kezdünk. Egy-egy gyerekkori emlékeket idéző tárgy ugyanis sokaknál erős nosztalgiát vált ki. Egy biztos: mielőtt lomtalanításkor a kukába dobnánk a régi holmikat, érdemes kétszer is meggondolni. Lehet, hogy a padláson vagy a kamrában lapuló „ócskaság” valójában kisebb vagyont ér.

Ezek a retró tárgyak minden háztartásban ott voltak! Ön emlékszik még?

A retró tárgyak ma már több mint egyszerű eszközök: betekintést nyújtanak a múlt hétköznapjaiba, személyes emlékeket őriznek, és apró időutazást jelentenek a gyerekkor hangulatába.

Ólomkatonáktól a bélyegekig: ezeket gyűjtötték régen a gyerekek - galéria

Egy felmérés szerint már az 1980-as években is az amerikai háztartások több mint 60 százalékának volt legalább egy gyűjteménye, de a családok átlagosan 2,6 tárgyi kollekcióval rendelkeztek. A különféle tárgyak, tárgytípusok gyűjtése Magyarországon is régre nyúlik vissza.