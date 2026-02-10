Lebukott a Tisza gazdasági tótumfaktuma: ezért nem tetszik neki a rezsistop

Továbbra is legalacsonyabb rezsit fizetik a magyar háztartások az unióban, bármit is állítson a Tisza Párt és elnöke Magyar Péter, aki nemrégiben csak humbugnak nevezte a rezsicsökkentést.

A rezsistop továbbra is jelentősen csökkenti a magyar háztartások energia­terheit

Fotó: Origo

A rezsistop hatása: Magyarország jóval az uniós árak alatt maradt

Csak annyira humbug, hogy a magyar rezsi a környező országok lakossági áram- és gázdíjainak a fele, sőt sok esetben a harmada” – így reagált Szalai Piroska az Origo Számháború című podcastjében arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyszerűen humbugnak nevezte a magyar rezsitámogatási rendszert.

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint azonban a számok mást mutatnak: a magyar családok jelenleg az uniós átlagár mindössze 37–38 százalékát fizetik gázért és villamos energiáért. Ez az arány még a 2022-es rezsiszabályozási átalakítás után sem változott érdemben, mivel az Európai Unió egészében ennél jóval nagyobb áremelkedés következett be.

A trend ráadásul hosszabb távon is egyértelmű. Míg 2010-ben a magyar lakossági energiaárak az EU-átlag 90 százalékán álltak, addig mára ez az arány jelentősen csökkent. Lengyelországban eközben az árak már az uniós átlag 80 százalékát közelítik, Csehországban pedig meghaladják azt: ott 105 százalékon járnak.

„A cseh árak nagyjából háromszor akkorák, mint a magyarok. Ennyire humbug az az állítás, hogy nálunk a lakossági energiaárak a környező országokéhoz képest a felénél vagy harmadánál vannak” – fogalmazott Szalai Piroska.

Hangsúlyozta: a rezsicsökkentés fenntartásához stabil finanszírozási alapra van szükség. Ezt az alapot Magyarország a szektorális különadókkal teremtette meg – olyan adókkal, amelyeket a Tisza Párt programja megszüntetne.

„Ha a Tisza valóban olyan gazdaságpolitikát folytatna, amely eltörli a multik különadóit, akkor miből finanszírozná a rezsicsökkentést?” – tette fel a kérdést. Szerinte ha komolyan gondolják a kormányzásra való felkészülést, ezekre az alapkérdésekre válaszokat kellene adni. A bemutatott tervekben ugyanis szerinte „ott tátong a lyuk”: nem derül ki, pontosan miből és hogyan működne a rendszer. Ezért a Tisza elképzeléseit légből kapottnak és megalapozatlannak tartja.

Szalai Piroska szerint Kapitány István, az ellenzéki párt gazdasági felelőse – aki nemrég bírálta a rezsistopot – szinte biztosan kivezetné a szektorális adókat. „Shell-es múltjából fakadóan Kapitány István aligha a különadók fenntartásának híve. De ha nem a multik fizetnek, akkor valakinek fizetnie kell. És ki más marad? A lakosság” – fogalmazott.

A főtanácsadó szerint azok a politikusok, akik csak rövid távban gondolkodnak, könnyebben nyúlnak a családok pénztárcájához, mintsem hogy hosszú távon is fenntartható megoldásokat keressenek.