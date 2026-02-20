Elszállították a bombát, ami miatt utcákat ürítettek ki Budapesten

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a XII. kerületi Csörsz parkban talált robbanóeszközöket pénteken kora délután – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére szerdán érkezett a bejelentés, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A Csörsz park területéről elszállított robbanóeszközöket - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Robbanóeszköz a föld alatt – több veszélyes tárgy is előkerült

A tűzszerész járőr pénteken egy német utánpótlás-konténert, egy magyar gyártmányú 4 centiméteres repeszgránátot, egy orosz gyártmányú, 23 milliméteres páncéltörő gránátot, két aknagyújtó szerkezetet, továbbá 1,5 kilogramm gyalogsági lőszert azonosított.

Ezeket a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és később megsemmisítik.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, ami 88 embert érintett. A zárást már feloldották.

Hatalmas légibomba került elő Debrecenben

Második világháborús, száz kilogrammos szovjet légibomba került elő Debrecenben – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.

Bombákat találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Második világháborús légibombák kerültek elő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnél - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán.