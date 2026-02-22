Rogán Antal: Azt nem fogadhatjuk el, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint a most elindult kampány során „a legfőbb veszélyt a külföldi befolyásolás kísérlete jelenti”. Úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt megerősödése nem spontán folyamat eredménye, hanem tudatos építkezés áll mögötte. Álláspontja szerint nemzetközi érdekkörök magyarországi „lerakataként” használják az ellenzéki formációt, és ez a szuverenitás elleni támadás minden korábbinál erőteljesebb eszközökkel zajlik.

Hozzátette: dollármilliárdok és brüsszeli megrendelések révén próbálják befolyásolni a magyar választások kimenetelét.

Rogán Antal arról is beszélt, hogy a választás tétje rendkívül nagy. Mint mondta, „ha a brüsszeli politika érvényesül Magyarországon, arra rá fognak fizetni, mert Brüsszelt csak a saját érdekei érdekli, nem a magyar emberek, a magyar családok”. Hangsúlyozta: „azt nem fogadhatjuk el, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot”.

A miniszter szerint Brüsszelben eldöntötték, hogy egész Európát le akarják választani az orosz energiahordozókról. Úgy fogalmazott: „Ha olyan kormányt választanak, amelyik a magyar érdek helyett a brüsszeli utasításokat fogja követni, arra a magyarok rá fognak fizetni.”

A háborús helyzettel kapcsolatban kiemelte, hogy Ukrajna jelenleg háborúban álló ország, és ha európai katonákat küldenének oda, az szerinte Oroszországgal való háborús konfliktushoz vezetne. „És én ennek a következetes előkészítését látom” – jegyezte meg.

Végezetül úgy értékelte, hogy mind Magyar Péter, mind a Tisza Párt komoly kockázatot jelent, mert – szavai szerint – „fogalmunk sincs, hogy adott kérdésekben mit fognak tenni.”